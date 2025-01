Stankoverlast stallen: 'Laat boeren zitten en verhuis burgers'

In tijden van hoge nood en aanhoudende problemen, kan het geen kwaad om eens buiten de vaste kaders tot een oplossing te komen. Twee wethouders uit heel verschillende hoek proberen zo de stankoverlast in de gemeente Land van Cuijk aan te pakken. Ze willen bijvoorbeeld niet gaan schuiven met boerenstallen, maar met woonhuizen om de luchtkwaliteit en het leefklimaat voor inwoners te verbeteren.

In heel Brabant leven in totaal 16.000 mensen in de stank, waarvan 2.000 onder ondraaglijke omstandigheden. Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is deze situatie ‘onleefbaar’. In de gemeente Land van Cuijk gaat het om meer dan vijftig huishoudens. Daarom komt de gemeente met een plan van aanpak, waarbij geen alledaagse oplossingen komen bovendrijven.

Politiek verbond

Een bijzonder politiek verbond tussen GroenLinks-PvdA en het CDA ligt ten grondslag aan dit nieuwe beleid. Twee partijen met ogenschijnlijk tegengestelde standpunten: de een pleit voor minder vee, terwijl de ander van oudsher bekendstaat als 'de boerenpartij'. Toch vonden de wethouders Antoinette Maas (GroenLinks-PvdA) en Mark Janssen (CDA) elkaar in hun gezamenlijke doel: een betere luchtkwaliteit en een gezonder leefklimaat voor inwoners.

De urgentie werd voor wethouder Janssen duidelijk na een bezoek aan een inwoner die aan de keukentafel zijn verhaal deed. "Deze man ervaarde extreem veel overlast van de veehouderij. Toen hebben we gezegd: we gaan proberen dit op te lossen."

Grotere stal

En daarbij sluiten de wethouders geen enkele optie uit. Puntsgewijs zijn dit de meest opmerkelijke ideeën:

Het bouwen van grotere stallen. "Hoe gek het ook klinkt, soms is het beter om een boer een nieuwe, moderne stal te laten bouwen," stelt wethouder Janssen. "Die kan dan groter zijn, maar met minder geuruitstoot. Dat is beter dan alles op slot zetten."

Een andere mogelijke maatregel is het plaatsen van extra luchtwassers achter bestaande installaties. "Maar dat moet dan wel mogen van Den Haag, want nu staat dat niet in de regels", zegt wethouder Janssen.

Daarnaast denkt de gemeente nog verder: wat als niet alleen veehouderijen, maar ook omwonenden verplaatst kunnen worden? "Uitkoopregelingen voor boeren bestaan al, maar voor burgers niet. Misschien moeten we daar ook naar kijken."

Bij die laatste oplossing lopen de wethouders tegen een financieel probleem. De gemeente kan niet meer voor een huis betalen dan de marktwaarde, en die ligt in gebieden met zware stankoverlast laag. Dat zou neerkomen op ongeoorloofde staatssteun, tenzij het Rijk hieraan meewerkt.

Maas en Janssen roepen het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) op om serieus naar de situatie te kijken. "Het Rijk is medeverantwoordelijk voor de regelgeving die dit probleem heeft veroorzaakt (Zie infoblok hieronder) en moet daarom ook bijdragen aan de oplossing", stelt Maas. Dit betekent niet alleen het aanpassen van wetten, maar ook financiële steun voor getroffen inwoners.

Het nieuwe geurbeleid van Land van Cuijk zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere regio’s in Nederland, verwachten de wethouders. "We hopen dat Den Haag meewerkt. Dit probleem is te groot om lokaal alleen op te lossen", besluit Maas.