Quincy (23) jarenlang onterecht vast: "Hij is murw, maar vastberaden"

Ruim drie en een half jaar kwam Quincy zijn cel alleen maar uit voor een ritje naar de rechtbank. Dat waren voor de man van 23 uit Schijndel lange tijd zijn enige contacten met de buitenwereld. Aan die zware periode kwam woensdag ineens een eind want hij werd in hoger beroep vrijgesproken van een straf van 10 jaar.

Waar de rechtbank in Den Bosch tien jaar gevangenisstraf oplegde voor brandstichting en een viervoudige poging tot doodslag, sprak het gerechtshof in Den Bosch hem vrij. “Hij is murw, maar vastberaden iets moois te maken van zijn leven.”

Bas van Faassen is de advocaat van de man uit Schijndel. “Hij is uiteraard erg opgelucht en blij”, meldt de raadsman, die zijn cliënt uit de wind wil houden en voor hem het woord doet. “Hij is uit het leven gerukt en wordt daarin nu ineens teruggeplaatst.”

De geadopteerde Quincy woonde aan de Planetenlaan in Schijndel in een gezin met vader, moeder en twee zussen. In hun huis ontstond op 14 oktober 2020 ’s nachts brand, het vuur greep enorm snel om zich heen. Alle gezinsleden raakten gewond. Quincy werd getroffen door een steekvlam in zijn gezicht en raakte ook gewond aan beide armen.

Op 9 juli 2021 werd hij aangehouden. Een jaar later werd bij de rechtbank in Den Bosch achttien jaar cel geëist wegens viervoudige poging tot doodslag en brandstichting. De rechtbank legde hem tien jaar op.

Vorige week diende eindelijk de inhoudelijke behandeling in hoger beroep. Afgelopen dinsdag kreeg Van Faassen te horen dat de uitspraak met een week zou worden vervroegd. Dat kon volgens hem duiden op vrijspraak en onmiddellijke invrijheidstelling.

Een dag later kwam het hof tot vrijspraak. “Rechtvaardig”, vindt Van Faassen. “Quincy heeft steeds gemotiveerd ontkend en er was ook geen doorslaggevend bewijs. Juist het tegenovergestelde. Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft vastgesteld dat de brand door ieder gezinslid gesticht had kunnen worden. Ook zijn er op de linkerhand en linkerarm van de vader van het gezin sporen van motorbenzine aangetroffen. Op mijn cliënt en zijn kleding niet.”

De echte toedracht zal mogelijk altijd onopgehelderd blijven. De adoptiezoon zal het in zijn eentje moeten verwerken. Sinds de brand is er volgens zijn advocaat weinig tot geen contact geweest met het gezin en dat zal waarschijnlijk niet anders worden. Ook dat moet Quincy als pijnlijk hebben ervaren, meent Van Faassen. “Hij heeft een zware tijd achter de rug. Het maakte hem murw, al kon hij het wel opbrengen om in de gevangenis te werken, aan sport te doen en een opleiding te volgen. Ook heb ik het idee dat hij na zijn vrijlating nog iets moois van het leven wil maken.”

Formeel heeft iemand die onschuldig vast heeft gezeten, recht op een schadevergoeding. “Quincy kan via mij een verzoek indienen, maar zover zijn we nog niet”, vertelt Van Faassen. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of het in cassatie gaat. Van Faassen acht de kans hierop klein: "Dat is uiteraard haar goed recht, maar het oordeel van het hof is erg feitelijk, terwijl de Hoge Raad voornamelijk naar de juridische kanten van een zaak kijkt.”

Beelden van de brand in Schijndel