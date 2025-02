Heijmans bouwt groot datacenter, levert bijna 100 miljoen euro op

Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen gaat een nieuw datacenter bouwen in Noord-Holland. Het gaat om een datacenter met een vloeroppervlak van 11.000 vierkante meter. De klus levert het bedrijf een extra omzet van 96 miljoen euro op.

Bijzonder aan de bouw van het datacenter is dat delen ervan vooraf worden geprefabriceerd ergens anders in Nederland. Daarna gaan de afzonderlijke bouwdelen naar de locatie, waar het datacenter in elkaar wordt gezet.

Heijmans bereid het nieuwe datacenter ook voor op een koppeling met een lokaal warmtenet. Daardoor kan de warmte die vrijkomt bij de servers in het datacenter nuttig worden gebruikt. Om bijvoorbeeld water te verwarmen voor bewoners in de buurt of zelfs om huizen te verwarmen.