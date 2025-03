Carnaval: sleutels overgedragen aan prinsen • kijk live naar de optochten

11.11

Nog even nagenieten van 3 Uurkes Vurraf kan later vandaag bij Roeptoetgat (Omroep Brabant). Om toch in de stemming te blijven, hier nog even de bekendmaking van Kies Je Kraker 2025. C.V. De Kapotte Kachels ft. Rene van Rooij uit Schaijk en Oss sleepten vrijdag de overwinning in de wacht met 'Dikke Pens (clap your pens)'.

Bekijk de bekendmaking en het optreden: