112-nieuws: veel schade na botsing • geen treinverkeer naar Limburg

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

09.57 Veel schade na botsing Twee auto's zijn rond negen uur op elkaar gebotst op de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de Koolhovenlaan in Tilburg. De schade aan de wagens is groot. Twee bestuurders en een kindje zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De kruising is deels dicht voor het verkeer. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

09.30 Geen treinverkeer naar Limburg vanuit Eindhoven Vanuit Eindhoven is op dit moment geen treinverkeer mogelijk naar Limburg. Dat komt door systeemuitval op de verkeersleidingspost van station Maastricht. Ten zuiden van Eindhoven rijden er daarom geen treinen. Het is onduidelijk wanneer de situatie is opgelost.

09.19 Overval op bouwmarkt Twee mannen hebben dinsdagochtend rond acht uur een gewapende overval gepleegd op bouwmarkt Tool Station aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk. Het duo kwam de winkel binnen en bedreigde het personeel met een wapen. Vervolgens gingen de twee er vandoor met de lade van de kassa. Lees hier meer. Foto: Persbureau Heitink.

06.21 Code geel vanwege mist Het KNMI waarschuwt voor lokaal dichte mist in de provincie, vooral in het westen en midden van het land. Het weerinstituut heeft tot tien uur deze ochtend code geel afgegeven.

02.59 Auto door brand verwoest in Den Bosch Een auto is afgelopen nacht uitgebrand aan de Kwartierenlaan in Den Bosch. Het vuur werd rond kwart voor twee ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al volledig in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Foto: Bart Meesters/persbureau Heitink Foto: Bart Meesters/persbureau Heitink

02.45 Auto's in vlammen op in Uden Een bedrijfsbus en vier andere auto's zijn gisteravond laat in vlammen opgegaan aan de straat Vluchtoord in Uden. Het vuur werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel aanwezig en kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een autobedrijf. Lees hier meer. Addy Smits/persbureau Heitink Addy Smits/persbureau Heitink

22.53 Vermiste minderjarige terecht Een vermiste minderjarige is gisteravond teruggevonden door agenten van de politie Geldrop-Nuenen. Een agent noemde de situatie zorgelijk en is na contact met de ouders het gesprek met de minderjarige aangegaan.