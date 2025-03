112-nieuws: auto op zijn kant na botsing • twee auto's verwoest door brand

03.00

Bij het bedrijf Schippersstop aan de Habraken in Veldhoven is afgelopen nacht rond drie uur brand gemeld. De brandweer uit Veldhoven en Eindhoven werden opgeroepen. Eenmaal bij het bedrijf aangekomen bleek het te gaan om vals alarm. Het bedrijf zelf stoot rook uit en die rook was naast het bedrijf neergedaald. Dat werd aangezien als brand. De brandweer was snel weer vertrokken. Het zou niet de eerste keer zijn dat omstanders denken dat er brand is terwijl de rook van het bedrijf zelf afkomstig is.