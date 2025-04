Klik-klak deed de deur, en toen sloot 1-jarige zijn moeder buiten op balkon

Rochely kan er nu wel om lachen, maar het was even paniek voor de moeder uit Den Bosch. Haar nachtmerrie werd werkelijkheid toen haar kind van nog geen twee jaar oud haar en haar maatschappelijk werker opsloot op het balkon. “Het was wel even schrikken. Mijn kind was binnen aan het huilen. Ik voelde me even machteloos.”

Emrullah Yucel Geschreven door

Het ging allemaal ineens heel snel, terwijl ze nietsvermoedend op het balkon stonden. “De kleine was met de deur aan het spelen. Hij deed de deur dicht en in één keer: klik-klak. Hij had het klinkje omlaag gedaan. Ja, toen zaten we vast.”