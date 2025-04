112-nieuws: Grote rookpluim op industrieterrein Moerdijk door fakkelen na stroomstoring • Groot ongeluk op de A58: auto's en busje botsen

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

14:37 Grote rookpluim op industrieterrein Moerdijk door fakkelen na stroomstoring Op industrieterrein Moerdijk is dinsdagmiddag de elektriciteit uitgevallen door een stroomstoring bij netbeheerder Tennet. Als gevolg ontstond een grote zwarte rookpluim bij de fabriek van Shell. Dat kwam door extra fakkelen: een mechanisme dat als veiligheidsmaatregel in werking treedt bij het uitvallen van de stroom in fabrieken. De situatie is inmiddels onder controle. Lees verder Brand op industrieterrein Moerdijk, waarschijnlijk na affakkelen . Foto: Veiligheidsregio.