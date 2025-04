112-nieuws: Politie krijgt zeven tips over 'hotspot' in dakdekkersoorlog • Man valt door dak en raakt ernstig gewond

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

12:56 Politie krijgt zeven tips over 'hotspot' in dakdekkersoorlog De politie heeft zeven tips binnengekregen over de dakdekkersoorlog in Den Bosch na de uitzending van opsporingsprogramma Opsporing Verzocht op dinsdag. In het programma werd aandacht gevraagd voor meerdere explosies en andere intimidaties aan het adres van een dakdekker aan de Leyhof. Lees verder In januari en februari was het weer raak op de Leyhof (beeld: Opsporing Verzocht/AVROTROS).