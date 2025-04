'Brabants trainingscentrum verkoopt honden aan Israëlisch leger'

Hondentrainingscentrum Four Winds K9 uit Geffen heeft een groot aantal militaire honden naar Israël geëxporteerd. Dat stelt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) uit eigen onderzoek. De honden zijn waarschijnlijk gebruikt om Palestijnen burgers, waaronder kinderen, ouderen en medisch personeel, aan te vallen, concludeert SOMO.

Het is niet de eerste keer dat Four Winds K9 onder vuur ligt. In 2017 werd het bedrijf aangeklaagd voor de ernstige verwondingen die een Palestijnse tiener opliep nadat hij was aangevallen door een hond. Het dier was aan het Israëlische leger geleverd door het bedrijf uit Geffen. "Uit uitgelekte communicatie blijkt dat de Israëlische ministeries van defensie en justitie een actieve rol hebben gespeeld in de ondersteuning van de juridische verdediging van het bedrijf," zegt SOMO nu daarover.

Demonstratie

Afgelopen oktober hield de activistische groep Justice Now nog een demonstratie bij het Geffense bedrijf. Justice Now claimde toen al dat Four Winds K9 honden levert aan Israël tijdens de Gaza-oorlog. "We weten dat er speciaal getrainde honden worden ingezet tegen Palestijnen. Er komen steeds meer getuigenissen en beelden naar buiten over getrainde honden die Palestijnse burgers en gijzelaars intimideren of aanvallen," vertelde een actievoerder toen.