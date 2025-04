112-nieuws: Ernstig ongeluk op A67: meerdere gewonden, snelweg dicht • Vrouw zwaargewond na crash, auto belandde ondersteboven tegen een boom

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:25 Ernstig ongeluk op A67: meerdere gewonden, snelweg dicht De A67 van Eindhoven richting Venlo is dicht tussen de afrit Liessel en Panningen na een ernstig ongeluk bij het Limburgse Grashoek. Daar botsten zaterdagnacht drie auto's op elkaar. Lees verder Archieffoto: SQ Vision.