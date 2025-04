112-nieuws: Buurt opgeschrikt door crash: 'Ze lieten ballonnen én schade achter' • Drugs in auto ontdekt na politieachtervolging en gebruik stroomstootwapen

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11:07 Buurt opgeschrikt door crash: 'Ze lieten ballonnen én schade achter' Leon Beekmans uit Oisterwijk is zaterdagmorgen bezig de glasscherven op te vegen op zijn oprit na een roerige nacht. Het zijn de laatste resten van de enorme schade die ontstond toen de inzittenden van een Audi afgelopen nacht met hoge snelheid zijn auto en die van de buren ramde. De twee mannen gingen er daarna vandoor. Vermoedelijk waren ze onder invloed van lachgas. Lees verder Leon Beekmans werd vannacht wakker van de enorme klap (beeld: Omroep Brabant).

10:43 Drugs in auto ontdekt na politieachtervolging en gebruik stroomstootwapen Twee Bredanaars zijn vrijdagavond aangehouden nadat agenten drugs hadden gevonden in de auto waarin zij zaten. De auto was agenten opgevallen op de Kapittelweg in Breda, omdat de bestuurder een 'nogal sportieve’ rijstijl had. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp

09:09 Auto vliegt door heg en botst op 2 auto's, daders vluchten Een auto heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor een flinke ravage gezorgd op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. De wagen botste met hoge snelheid tegen twee geparkeerde auto's, de inzittenden gingen er daarna vandoor. Lees verder Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink