112-nieuws: Jongen (16) gaat zelf achter de dief van zijn scooter aan

09:28

Een jongen van 16 is zaterdagavond in Tilburg zelf achter de dief van zijn scooter aan gegaan. Dat deed hij samen met een familielid. Al gauw zagen ze de verdachte in de Brugstraat rijden, maar hij wist via een grasveld te ontkomen. Even later verloren ze hem definitief uit het oog. Uiteindelijk wist de politie de verdachte na een achtervolging te arresteren. Het bleek te gaan om een jongen van veertien.

Lees verder