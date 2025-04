112-nieuws: auto achtergelaten na klap tegen boom • verdachte auto langs N2

06.20

Een auto is vannacht op de Dennendreef in Boxtel tegen een boom geklapt en vervolgens op de plek van het ongeluk achtergelaten. Agenten kregen de melding van het ongeluk en gingen naar de plek in de buurt van camping Dennenoord. Daar troffen zij wel een auto aan, maar de bestuurder en een inzittende hadden de benen genomen.

Door de impact van de klap tegen de boom waren twee airbags in de auto naar buiten gekomen. De wagen raakte flink beschadigd. De bestuurder van de auto is niet meer gevonden, zo laat de politie weten. De wagen is door een berger getakeld.