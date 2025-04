112-nieuws: Nepagent besteelt bejaarde vrouw, zoon en kleinzoon grijpen in • Auto's botsen op elkaar, kind en andere inzittende naar het ziekenhuis

06:11

In de nacht van woensdag op donderdag heeft er brand gewoed in een seniorenflat aan het Slotjesveld in Oosterhout. De brandweer ontdekte tijdens het blussen dat er nog een vrouw op leeftijd in de woning aanwezig was en heeft het slachtoffer gered. De bewoner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

