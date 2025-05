Jongen (15) aangehouden voor gewapende overval in Action

De politie heeft donderdagavond een 15-jarige jongen aangehouden na een gewapende overval in de Action aan de Boulevard in Roosendaal. De jongen liep met een nepwapen naar binnen en bedreigde daarmee het personeel. Het wapen leek op een echt vuurwapen. De jongen werd al snel overmeesterd door omstanders. Er is niemand gewond geraakt.

De overval gebeurde rond halfnegen in de avond. De jongen eiste geld van de medewerkers van de winkel. Sommige klanten vluchtten op dat moment de winkel uit, maar anderen wisten de jonge overvaller te overmeesteren en het nepwapen weg te schuiven.