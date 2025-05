Ed overleed aan ALS: 'Hij was een schim van de sterke man die hij ooit was'

Er zijn mensen die van nature zo positief zijn ingesteld dat ze zich door niets en niemand uit het veld laten slaan. Haar peetoom Ed was zo iemand, vertelt Patricia van Zandvoort uit Eindhoven. Ed overleed vorig jaar augustus op 65-jarige leeftijd na een te kort, bewogen maar ook mooi leven.

Lief, bescheiden, positief, vrolijk, altijd in voor een grap. Dol op zijn vijf kinderen en kleinkinderen en gek van Feyenoord, vogels, hardrock en zijn hond Jointje. Zo beschrijft Patricia haar lievelingsoom Ed van Gorp. “Dat vrolijke en positieve vond ik heel fijn aan hem. En ik had er ook bewondering voor omdat hij best veel heeft meegemaakt in zijn leven en geen makkelijke start had.”

Ook als jongetje was Ed goedlachs

Over dit laatste wil Patricia wel wat, maar niet veel kwijt. Liever heeft ze het over Ed als mens en de fijne band die ze samen hadden. "We hadden chemie, waren vertrouwd met elkaar en begrepen elkaars humor. Er was nooit gedoe, het ging gewoon vanzelf.”

"Hij was een hele lieve, zorgzame vader en opa."

Ed is de broer van Patricia’s moeder, beiden geboren in Eindhoven en opgegroeid in een gezin van zes kinderen. Als jongvolwassene verhuisde hij naar Valkenswaard om daar de rest van zijn leven te blijven wonen. “Ik heb Ed altijd een levensgenieter pur sang gevonden”, vertelt Patricia. “Hij was actief vrijwilliger bij voetbalvereniging De Valk, had een enorme volière in de tuin met parkieten en kanaries waar hij alles van wist, was een hardrock fan, had veel sociale contacten en hij was een hele lieve, zorgzame vader en opa.”

"Ed was een grote, sterke man", vertelt Patricia

Als echte Brabander hield Ed van het bourgondische leven. Bovendien was hij een geweldige kok. “Koken kon hij als de beste, maar daar had hij dan ook voor geleerd. Na zijn koksopleiding is hij als kok en later als chef-kok bij Van der Valk gaan werken. Ze waren daar heel blij met hem en zijn kennis en expertise. Hij werd regelmatig gevraagd om nieuwe locaties mee op te starten. In Nederland, maar ook in het buitenland.”

Zo standvastig als Ed was qua werk, zo zoekende was hij in de liefde. "Hij is drie keer getrouwd geweest en heeft uit twee van die relaties vijf kinderen. Drie jongens en twee meiden, een tweeling. O, wat was hij trots op die vijf. Én op zijn kleinkinderen natuurlijk.”

"Serieuze zaken of onderwerpen ging hij wel een beetje uit de weg."

Niet dat ze hier hele gesprekken over hadden, dat was niks voor Ed. “Serieuze zaken of onderwerpen ging hij wel een beetje uit de weg. Door het gesprek over een andere boeg te gooien of een beetje te grappen en te grollen. Ik denk dat het zijn manier was om om te gaan met de dingen die hij had meegemaakt in zijn leven. Prima, ik begrijp dat wel."

Ed voor de laatste keer bij zijn geliefde Feijenoord

Waar ze het dan wel over hadden? "Feyenoord natuurlijk!", lacht Patricia. "Hij was helemaal gek van die club. We zijn vlak voor zijn overlijden met de Wensambulance nog bij een wedstrijd geweest. Hij wist dat het de laatste keer zou zijn, dus dat was heel intens. Maar ook zo mooi, hij heeft van iedere minuut genoten.” In september 2022 begon Ed te kwakkelen. “Hij verslechterde snel zonder dat er een echte diagnose werd gesteld. Hij had het ene onderzoek na het andere, maar ze konden er niet de vinger op leggen wat er precies aan de hand was.”

"Zo'n mededeling is als een klap in je gezicht."

Pas in januari 2024 kreeg Ed te horen dat het om ALS, een dodelijke zenuw/spierziekte, ging en dat hij er binnen een jaar niet meer zou zijn. Patricia: “Zo’n mededeling is als een klap in je gezicht. Terwijl je eigenlijk wel weet dat het niet goed zit. Want hij was in die tijd nog maar een schim van de grote, sterke man die hij ooit was. Hoewel zijn gezondheid achteruit denderde, bleef Ed de optimist die hij altijd al was. “Hij bleef maar zeggen dat hij er het beste van ging maken, totdat hij dat niet meer kón zeggen omdat hij zijn stem bijna kwijt was. Toch wilde hij door, door, door.”

Hoe slecht het ook ging, altijd de duimpjes omhoog