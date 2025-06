112-nieuws: Hele straat afgesloten na melding gevaarlijke stof bij aanhouding • Vertraging op A2 na ongeluk met drie auto's

07:50

Een basejumper, een parachutist die vanuit een hoog punt springt en niet vanuit een vliegtuig, is woensdagochtend op vijftig meter hoogte verstrikt geraakt in een antennemast in Oss. De man zat urenlang van in een mast van een telecomprovider aan de Aengelbertlaan. De man werd rond tien uur bevrijd door de brandweer, na een urenlange reddingsactie. De basejumper raakte niet gewond. Hij is aangehouden door de politie.

