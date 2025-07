112-nieuws: Brand bij bedrijf, meerdere brandweerteams aanwezig • Oudere man in voortuin beroofd van peperduur horloge

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:23 Brand bij bedrijf, meerdere brandweerteams aanwezig Bij het bedrijf Smurfit Kappa aan het Wilhelminakanaal-Zuid in Oosterhout brak zaterdagochtend vroeg brand uit. Het vuur woedde bij de laad- en losplekken. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

06:30 Oudere man in voortuin beroofd van peperduur horloge Een oudere man uit Oirschot is vrijdagmiddag op slinkse wijze beroofd van zijn horloge, dat 4000 euro waard was. Lees verder Archieffoto.

06:03 Vrouwen lastiggevallen in park in Breda Handhavers van de gemeente Breda werden vrijdagnacht gewaarschuwd dat iemand vrouwen lastigviel in park Valkenberg. Lees verder Foto: Instagram handhaving Breda.