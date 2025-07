112-nieuws: Automobilist racet met snelheid van 211 kilometer per uur over weg • Automobilist botst in volle vaart tegen pijlwagen op A27

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:41 Automobilist racet met snelheid van 211 kilometer per uur over weg Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren na een dollemansrit op de Midden-Brabantweg bij Loon op Zand. De 34-jarige Rotterdammer werd daar door de verkeerspolitie betrapt met een snelheid van liefst 211 kilometer per uur. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

06:16 Automobilist botst in volle vaart tegen pijlwagen op A27 Een automobilist botste zaterdagavond laat in volle vaart met zijn auto tegen een pijlwagen op de A27. Die staat daar in verband met wegwerkzaamheden die plaatsvinden tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Sint-Annabosch. Lees verder Foto: Instagram politie Dongemond.

06:09 Waarschuwing voor stevig onweer: zo'n 30 millimeter neerslag en windstoten Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien die zondagmiddag en -avond over het land trekken. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Lees verder Onweer in Sint-Michielsgestel (archieffoto).

05:59 Twee pannen op het vuur, huis vol rook: geen bewoner aanwezig, wel hond Een huis aan de Nieuburgstraat in Uden stond zaterdagavond vol rook. Oorzaak waren twee pannen op het vuur. Lees verder Foto: Addy Smits /Persbureau Heitink.

05:52 Dode bij crash auto, weg in beide richtingen dicht Bij een crash op de Alphensebaan in Chaam is zaterdagnacht een automobilist overleden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. Vanwege het ernstige ongeluk werd de Alphensebaan in beide richtingen afgesloten. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.