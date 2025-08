Politieteam doet inval in appartementencomplex, man opgepakt

Een speciale ondersteuningsgroep van de politie heeft vrijdagmiddag een inval gedaan in een appartementencomplex aan de Enschotsestraat in Tilburg. Met een kettingzaag, schilden en een bonk om deuren open te beuken, gingen de agenten het gebouw in. Een man is opgepakt.

Waarom de ondersteuningsgroep een inval deed in het appartementencomplex, wil de politie niet zeggen. Het speciale politieteam wordt ingezet bij risicovolle aanhoudingen en bestaat uit politiemedewerkers die daarvoor extra training hebben gehad.

De gemaskerde en bewapende agenten vielen rond kwart over vijf het appartementencomplex binnen. Een man werd afgevoerd in een politieauto. Een paar mensen van de recherche kwamen naar de plek om een huiszoeking te doen. Wat er in het huis is aangetroffen, is niet duidelijk. De inval trok veel bekijks op de kruising van de Ringbaan Oost en de Enschotsestraat.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.