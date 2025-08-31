Daas hoeft geen cent te betalen aan gemeente na overtreden regels

Bij het varkensbedrijf Daas in Wintelre is herhaaldelijk te veel ammoniak uitgestoten, stonden verplichte luchtwassers en koelsystemen in stallen uit en werden andere regels overtreden. De gemeente legde ongeveer 50.000 euro aan bestuurlijke boetes op, maar daarvan hoefde uiteindelijk geen cent betaald te worden. Dat blijkt uit documenten die de gemeente Eersel op verzoek van Omroep Brabant openbaar heeft gemaakt.

Uit de documenten kwam eerder al naar voren dat er nog herhaaldelijk afvalwater werd geloosd op en rondom het terrein van Daas. ‘Volgens mij komt hier onderhand half Brabant lozen’, schreef een ambtenaar over wat er gaande was op het terrein. Uit de documenten blijkt dat de gemeente ook andere overtredingen zag bij het bedrijf, maar bestuurlijke boetes hierover werden uiteindelijk ingetrokken. Ammoniak en luchtwassers

Bij het bedrijf worden voornamelijk varkens gehouden. Ambtenaren van de gemeente zagen bij twee controles in augustus en september 2020 dat systemen die nodig zijn om de lucht te filteren, niet aanwezig waren of niet werkten zoals dat zou moeten. “De vergunde ammoniakemissie wordt met 279 procent overschreden”, schreef een ambtenaar. De ambtenaar schreef verder dat er aanpassingen moeten worden gedaan, waardoor de vergunning wel wordt nageleefd. Ook stonden koelsystemen uit en waren in twee stallen luchtwassers uitgeschakeld.

Mestfraude en dode bomen Het bedrijf van Daas komt regelmatig in het nieuws omdat het milieuregels overtreedt. Zo werd deze week duidelijk dat bomen en gewassen op een stuk grond in Eindhoven zijn doodgegaan, omdat een mestzak van het bedrijf van Daas is gaan lekken. Daardoor kwam naar schatting 180.000 liter afvalwater in de grond terecht. Ook verder in het verleden maakte het bedrijf zich schuldig aan mestfraude en valsheid in geschrifte.

50.000 euro aan dwangsommen

De gemeente gaf het bedrijf tijd om deze en andere overtredingen te herstellen, maar legde uiteindelijk zogeheten last onder dwangsommen op. Dat zijn een soort bestuurlijke boetes die overheden kunnen opleggen, om bedrijven of individuen te dwingen om zich te houden aan vergunningen en regels. De dwangsommen liepen in 2021 en 2022 op en bereikten het maximumbedrag, van ongeveer 50.000 euro. Systemen aangezet

In juli 2022 werd er een nieuwe controle gedaan door toezichthouders van de omgevingsdienst. Ze zagen dat de koelsystemen, luchtwassers en andere systemen voor de huisvesting van dieren in orde waren, goed waren onderhouden en aan stonden. Het is onduidelijk hoe lang de systemen precies uit hebben gestaan. Maar omdat het bij deze nieuwe controle in orde was, vond de gemeente dat de dwangsom achteraf gezien toch niet opgelegd mocht worden. Daas zelf zegt dat het bedrijf onderhoud heeft gepleegd aan de systemen en dat de gemeente precies kan zien wanneer die uit hebben gestaan. De gemeente zegt hierover dat het niet duidelijk is hoe lang die systemen uit stonden. Daas zegt verder dat het uitstaan van de systemen geen gevolgen heeft gehad voor het welzijn van de dieren, maar het kan zijn dat er meer stankoverlast was.

Illegaal café Op oudjaarsavond 2020, het dieptepunt van de coronacrisis, moesten agenten een einde maken aan een illegaal café dat werd gerund op het terrein van Daas. In dezelfde periode was de horeca gesloten, waren evenementen verboden en golden strenge regels voor het ontvangen van gasten, boodschappen doen, sporten en reizen. De politie gaf een officiële waarschuwing, maar er werden geen boetes opgelegd. Daas zegt hierover: “Het was een kinderfeestje, meer dan dat was het niet.”