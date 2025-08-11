Advertentie
112-nieuws: Auto's botsen frontaal op elkaar, twee gewonden • Straat afgesloten vanwege gaslek
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 12:14
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
12:14
Auto's botsen frontaal op elkaar, twee gewonden
Twee auto's zijn dinsdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer. Er zijn twee mensen gewond geraakt bij de botsing, maar hoe ernstig is onduidelijk. Van een van de auto's is het wiel afgebroken. De weg werd afgesloten voor onderzoek.
08:53
Straat afgesloten vanwege gaslek
Op de Baronielaan in Breda is dinsdagochtend een gaslek ontstaan. Daardoor was korte tijd een deel van de weg afgesloten.
