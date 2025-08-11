Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto's botsen frontaal op elkaar, twee gewonden • Straat afgesloten vanwege gaslek

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 12:14
nl
In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

12:14

Auto's botsen frontaal op elkaar, twee gewonden

Twee auto's zijn dinsdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer. Er zijn twee mensen gewond geraakt bij de botsing, maar hoe ernstig is onduidelijk. Van een van de auto's is het wiel afgebroken. De weg werd afgesloten voor onderzoek.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
08:53

Straat afgesloten vanwege gaslek

Op de Baronielaan in Breda is dinsdagochtend een gaslek ontstaan. Daardoor was korte tijd een deel van de weg afgesloten.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

