112-nieuws: Auto's botsen frontaal op elkaar, twee gewonden • Straat afgesloten vanwege gaslek

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

12:14 Auto's botsen frontaal op elkaar, twee gewonden Twee auto's zijn dinsdagochtend frontaal op elkaar gebotst op de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer. Er zijn twee mensen gewond geraakt bij de botsing, maar hoe ernstig is onduidelijk. Van een van de auto's is het wiel afgebroken. De weg werd afgesloten voor onderzoek. Lees verder Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.