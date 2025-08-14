Navigatie overslaan

Busje en auto botsen: kinderen op achterbank komen met de schrik vrij

Vandaag om 18:10 • Aangepast vandaag om 18:26
De zwaar beschadigde voertuigen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Een auto en een busje zijn donderdagmiddag rond tien over half vijf tegen elkaar gebotst op de Scheibaan in Oisterwijk. In de auto zaten een man en twee jonge kinderen. De kinderen zaten goed vast in hun stoeltjes op de achterbank. Zij liepen wat bulten en schaafplekken op en zijn nagekeken door een medewerker van een ambulance.
Hans Janssen

De bestuurster van het busje heeft bij het verlaten van een vakantiepark vermoedelijk de auto, die op de doorgaande weg reed, over het hoofd gezien. Ze raakte niet gewond.

De schade aan beide voertuigen is groot. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om ze af te voeren. De politie onderzoekt het ongeluk.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
