112-nieuws: Motorrijder raakt gewond bij botsing met fietser • Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09:23 Motorrijder raakt gewond bij botsing met fietser Een motorrijder is maandagochtend gewond geraakt bij een botsing met een fietser op de De la Reijweg in Breda. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

07:41 Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen Op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moesten weggebruikers maandagochtend in de ochtendspits rekening houden met bijna drie kwartier vertraging. Ook op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem stond een lange file: de vertraging bedroeg daar rond kwart over acht bijna een uur. Lees verder Afbeelding: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

05:57 Politie stopt automobilist onder invloed met ongeldig rijbewijs Een 47-jarige automobilist uit Breda is zondagnacht gestopt door de politie vanwege rijden onder invloed. Daarnaast bleek het rijbewijs van de man eerder al ongeldig te zijn verklaard. Lees verder Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.