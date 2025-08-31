Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Motorrijder raakt gewond bij botsing met fietser • Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:23
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

Liveblog

09:23

Motorrijder raakt gewond bij botsing met fietser

Een motorrijder is maandagochtend gewond geraakt bij een botsing met een fietser op de De la Reijweg in Breda. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Persbureau Heitink.
07:41

Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen

Op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moesten weggebruikers maandagochtend in de ochtendspits rekening houden met bijna drie kwartier vertraging. Ook op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem stond een lange file: de vertraging bedroeg daar rond kwart over acht bijna een uur.

Afbeelding: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
05:57

Politie stopt automobilist onder invloed met ongeldig rijbewijs

Een 47-jarige automobilist uit Breda is zondagnacht gestopt door de politie vanwege rijden onder invloed. Daarnaast bleek het rijbewijs van de man eerder al ongeldig te zijn verklaard.

Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.
05:43

Auto slaat over de kop op A4, bestuurder naar ziekenhuis

Een auto is zondagnacht over de kop geslagen op de A4 bij Halsteren. Dit gebeurde op de weg van Steenbergen richting Bergen op Zoom.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
