Advertentie
112-nieuws: Motorrijder raakt gewond bij botsing met fietser • Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:23
nl
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:23
Motorrijder raakt gewond bij botsing met fietser
Een motorrijder is maandagochtend gewond geraakt bij een botsing met een fietser op de De la Reijweg in Breda. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
07:41
Flinke files op de A27 en A2 na ongeval en kapotte vrachtwagen
Op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moesten weggebruikers maandagochtend in de ochtendspits rekening houden met bijna drie kwartier vertraging. Ook op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem stond een lange file: de vertraging bedroeg daar rond kwart over acht bijna een uur.
05:57
Politie stopt automobilist onder invloed met ongeldig rijbewijs
Een 47-jarige automobilist uit Breda is zondagnacht gestopt door de politie vanwege rijden onder invloed. Daarnaast bleek het rijbewijs van de man eerder al ongeldig te zijn verklaard.
05:43
Auto slaat over de kop op A4, bestuurder naar ziekenhuis
Een auto is zondagnacht over de kop geslagen op de A4 bij Halsteren. Dit gebeurde op de weg van Steenbergen richting Bergen op Zoom.
Advertentie
Advertentie