Man getaserd na achtervolging op drukke weg met gestolen auto

Vandaag om 08:28
De man werd getaserd en in de boeien geslagen (Foto: Instagram/ Politie Roosendaal.)
nl
In Roosendaal heeft de politie woensdagmiddag een achtervolging gehad met een autodief. De man kreeg aan het einde van de middag op de Leemstraat een stopteken, maar ging er vandoor. Tijdens zijn vlucht reed hij over het gras, ramde meerdere verkeersborden en kwam uiteindelijk tot stilstand op een paar betonblokken.
Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

Omdat het druk was op de weg, koos de bestuurder voor een route via de berm. Daarbij moesten diverse verkeersborden het ontgelden. Zijn vluchtpoging eindigde toen hij over betonblokken reed, waardoor de motor van zijn auto zwaar beschadigde en zelfs afbrak.

De man probeerde nog te voet te ontkomen, maar werd door agenten getaserd en aangehouden. De rode Volkswagen Polo bleek gestolen en de kentekenplaten hoorden bij een ander voertuig.

“De bestuurder heeft in ieder geval kennisgemaakt met ons stroomstootwapen”, schrijven agenten op sociale media. “Hopelijk bedenkt hij zich de volgende keer voordat hij vlucht.”

Zijn bijrijder werd korte tijd vastgehouden, maar is inmiddels weer vrijgelaten. De bestuurder is wel aangehouden.

De man nam nog een verkeersbord mee tijdens zijn vluchtpoging (Foto: Instagram/ Politie Roosendaal.)
Na de rit over het betonblok is de motor er slecht aan toe (Foto: Instagram/ Politie Roosendaal.)
