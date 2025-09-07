Navigatie overslaan
LIVEBLOG

Bloemencorso Zundert: Buurtschappen zijn er klaar voor • Zon schijnt volop

Vandaag om 10:06 • Aangepast vandaag om 10:27
Alle wagens rijden uit hun tenten en de eerste bezoekers staan al klaar (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst)

In Zundert trekken vandaag weer de mooiste creaties door de straten tijdens Corso Zundert, het grootste bloemencorso ter wereld. De zon schijnt volop en het belooft een warme dag te worden. Het is al druk in de straten: de eerste bezoekers willen een glimp opvangen van de twintig wagens die deze ochtend voor het eerst uit hun tenten rijden.
Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Liveblog

10.00

We gaan beginnen!

Welkom op dit liveblog. Hier lees en bekijk je vandaag alles over Bloemencorso Zundert.

De wagens rijden deze ochtend voor het eerst uit hun tenten. Een bijzonder moment waarin de buurtschap én de eerste bezoekers voor het eerst de wagens in zijn geheel kunnen zien. Het is dan ook al druk in de Zundertse straten.

Foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst.


09.45 uur - Verhalen over het bloemencorso
In de aanloop naar het evenement plaatsten we afgelopen week al verschillende verhalen. Zo gingen we langs bij Dennis Braspenning. Hij plukte deze week tienduizenden felgekleurde dahlia's.

Buurtschap Achtmaal doet al sinds 1947 mee aan het bloemencorso in Zundert, maar winnen? Dat deden ze nog nooit.

Benieuwd hoe de jury naar Bloemencorso Zundert toeleeft? We spraken met juryvoorzitter Frank Timmers:

Ben je van plan naar het bloemencorso te gaan? Hieronder lees je de belangrijkste informatie:

Bloemencorso live te volgen bij Omroep Brabant

Het grootste bloemencorso ter wereld is te zien bij Omroep Brabant. Vandaag zijn we LIVE bij Corso Zundert op website, app, tv en Brabant+. Kijk mee om 13.30 uur en om 16.30 uur naar de mooiste en spectaculairste corsowagens.

