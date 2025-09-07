Bloemencorso Zundert: Buurtschappen zijn er klaar voor • Zon schijnt volop

10.00

De wagens rijden deze ochtend voor het eerst uit hun tenten. Een bijzonder moment waarin de buurtschap én de eerste bezoekers voor het eerst de wagens in zijn geheel kunnen zien. Het is dan ook al druk in de Zundertse straten.

Welkom op dit liveblog. Hier lees en bekijk je vandaag alles over Bloemencorso Zundert.

09.45 uur - Verhalen over het bloemencorso

In de aanloop naar het evenement plaatsten we afgelopen week al verschillende verhalen. Zo gingen we langs bij Dennis Braspenning. Hij plukte deze week tienduizenden felgekleurde dahlia's.

Buurtschap Achtmaal doet al sinds 1947 mee aan het bloemencorso in Zundert, maar winnen? Dat deden ze nog nooit.

Benieuwd hoe de jury naar Bloemencorso Zundert toeleeft? We spraken met juryvoorzitter Frank Timmers:

Ben je van plan naar het bloemencorso te gaan? Hieronder lees je de belangrijkste informatie: