112-nieuws: Man scheurt onder invloed met step over de weg en komt in botsing met auto • Auto flink in de kreukels na botsing tegen boom

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:23 Man scheurt onder invloed met step over de weg en komt in botsing met auto Een man scheurde maandagochtend rond half zeven met een elektrische step over de Bergstraat in Loon op Zand toen hij in botsing kwam met een auto. Door de klap vloog de helm die de man droeg van zijn hoofd. Een drugstest van de politie sloeg positief uit. Agenten hebben de man aangehouden. Lees verder Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

08:12 Auto flink in de kreukels na botsing tegen boom Een auto is maandagochtend flink beschadigd geraakt bij een botsing tegen een boom aan de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen. De vrouw die achter het stuur zat van de auto kwam met de schrik vrij en raakte niet gewond. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

06:53 Agent krijgt klap in gezicht tijdens werk, man (56) opgepakt Een agent is zaterdag gewond geraakt toen hij aan het werk was in Schaijk. De politie kreeg een melding over iemand die het leven niet meer zag zitten. Op het moment dat de politie probeerde deze persoon te helpen, kwam de vader thuis die heel agressief reageerde, zo meldt de politie op Instagram. Lees verder Archieffoto.