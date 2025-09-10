Toekomst festival Draaimolen in gevaar: 'Verstoort de natuur'

De toekomst van het Tilburgse dancefestival Draaimolen is in gevaar. De provincie vindt het terrein waar het festival plaatsvindt niet geschikt voor evenementen. Het terrein in de bossen is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant, dat zijn gebieden waarin de natuur zich in alle rust moet kunnen ontwikkelen. Draaimolen zegt dat zij de natuurwaarde van de locatie juist heeft verbeterd. Aangezien er geen alternatieve locatie is, zou het besluit van de provincie het einde van Draaimolen betekenen. De organisatie is daarom een petitie gestart.

Het tweedaagse festival, dat per dag 13.000 bezoekers trekt, wordt sinds 2019 gehouden op het MOB-complex in Tilburg. "Het is een oud mobilisatiecomplex, waar nooit met oog op de natuur werd gewerkt en niet naar werd omgekeken", vertelt Hannah Zwaans, medeorganisator van Draaimolen. "De waarde van de grond was slecht en verzuurd. In de eerste jaren vonden we er granaten. Wij hebben onderzocht hoe we het terrein juist weer konden laten bloeien." De organisatie heeft bijvoorbeeld dode bomen op het terrein weggehaald, paden aangelegd, natuurwanden gebouwd en een vlindertuin aangelegd. Daardoor kunnen insecten en andere dieren er leven en groeien. "Dit doen we vooral rondom de periode dat het festival wordt gehouden, maar ook door het jaar heen. We hebben goed contact met de man die naast het terrein woont. Hij houdt in de gaten wat er gebeurt en maait het gras, wij verzorgen de tuin. Na het festival zorgen we natuurlijk dat ieder stukje afval van het terrein wordt gehaald, zodat alles weer schoon is", zegt Zwaans.

Wanneer de opbouw van het festival begint, trekken de dieren die op het terrein leven langzaam naar omliggende natuurgebieden, zoals de Loonse en Drunense duinen. Maar ze vinden na het festival hun weg ook weer terug. "Door ons is het terrein juist leefbaarder en zijn er meer dieren gekomen", zegt de festivalorganisator.

Volgens Zwaans is de organisatie al die dingen al gaan doen zonder dat er ooit een gesprek over is gevoerd, en staan de organisatoren ervoor open om te kijken hoe ze nog beter met het terrein om kunnen gaan. De provincie geeft aan te zien dat het team achter Draaimolen goed werk verricht om de natuur te verbeteren. Maar het uitgangspunt van het Natuurnetwerk Brabant is dat er in de aangesloten gebieden alleen dingen mogen gebeuren die goed zijn voor de natuur. ''Een festival met veel licht en geluid verstoort de natuur wel degelijk. Ondanks het goede werk dat de organisatie verricht, past het daarom niet op deze locatie", zegt de provincie. Organisator Zwaans begrijpt dat de festivaldagen, waarbij er veel mensen op het terrein komen, iets met de natuur doen. Maar volgens haar is er juridisch aangetoond dat de aanwezigheid van Draaimolen alsnog bijdraagt aan het terrein vanwege alle maatregelen die ze nemen in de natuur.

