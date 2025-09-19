112-nieuws: Man loopt steekwond op bij ruzie in huis • Automobilist racet met 200 kilometer per uur door bebouwde kom

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:23 Man loopt steekwond op bij ruzie in huis Een man liep vrijdagavond een steekwond aan zijn arm op in een huis aan de Heikantsehoeve in Berlicum. Er zou in het huis ruzie zijn geweest met een andere man. De verdachte was toen de politie aankwam niet meer in de woning aanwezig. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp

06:08 Automobilist racet met 200 kilometer per uur door bebouwde kom Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door de politie na een achtervolging over de Oosterhoutseweg in Teteringen. Lees verder Archieffoto: Politie.