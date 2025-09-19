Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Man loopt steekwond op bij ruzie in huis • Automobilist racet met 200 kilometer per uur door bebouwde kom

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:23
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:23

Man loopt steekwond op bij ruzie in huis

Een man liep vrijdagavond een steekwond aan zijn arm op in een huis aan de Heikantsehoeve in Berlicum. Er zou in het huis ruzie zijn geweest met een andere man. De verdachte was toen de politie aankwam niet meer in de woning aanwezig.

06:08

Automobilist racet met 200 kilometer per uur door bebouwde kom

Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door de politie na een achtervolging over de Oosterhoutseweg in Teteringen.

05:54

Dronken man crasht met auto vlak naast feesttent

Een dronken automobilist is vrijdagavond aangehouden in Rijen. Hij reed met zijn auto tegen een boom op enkele meters van een grote feesttent op het Raadhuisplein, waar op dat moment honderden mensen aanwezig waren.

