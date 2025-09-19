Advertentie
112-nieuws: Man loopt steekwond op bij ruzie in huis • Automobilist racet met 200 kilometer per uur door bebouwde kom
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:23
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.
06:23
Man loopt steekwond op bij ruzie in huis
Een man liep vrijdagavond een steekwond aan zijn arm op in een huis aan de Heikantsehoeve in Berlicum. Er zou in het huis ruzie zijn geweest met een andere man. De verdachte was toen de politie aankwam niet meer in de woning aanwezig.
06:08
Automobilist racet met 200 kilometer per uur door bebouwde kom
Een automobilist is vrijdagnacht gestopt door de politie na een achtervolging over de Oosterhoutseweg in Teteringen.
05:54
Dronken man crasht met auto vlak naast feesttent
Een dronken automobilist is vrijdagavond aangehouden in Rijen. Hij reed met zijn auto tegen een boom op enkele meters van een grote feesttent op het Raadhuisplein, waar op dat moment honderden mensen aanwezig waren.
