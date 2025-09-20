Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Man bevredigt zich openlijk voor raam

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:51
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:51

Man bevredigt zich openlijk voor raam

Handhavers in Den Bosch hebben zaterdagavond laat een man aangesproken die zich voor een raam zichtbaar zou hebben bevredigd.

Handhavers droegen de schennispleger in Den Bosch over aan de politie (foto: Instagram handhaving Den Bosch).
