112-nieuws: Man bevredigt zich openlijk voor raam
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:51
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
05:51
Man bevredigt zich openlijk voor raam
Handhavers in Den Bosch hebben zaterdagavond laat een man aangesproken die zich voor een raam zichtbaar zou hebben bevredigd.
