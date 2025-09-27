112-nieuws: Vermiste meiden teruggevonden bij station • Scooter kwijt na achtervolging, bestuurder stapelt fout op fout

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05:56 Vermiste meiden teruggevonden bij station Agenten van de politie Markdal in Breda hebben zaterdagnacht twee vermiste meiden teruggevonden. Die waren weggelopen uit een instelling. De twee bleken zich te bevinden bij een station. Lees verder Archieffoto: Rob van den Broek