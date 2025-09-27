Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Vermiste meiden teruggevonden bij station • Scooter kwijt na achtervolging, bestuurder stapelt fout op fout

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:56
nl
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog

05:56

Vermiste meiden teruggevonden bij station

Agenten van de politie Markdal in Breda hebben zaterdagnacht twee vermiste meiden teruggevonden. Die waren weggelopen uit een instelling. De twee bleken zich te bevinden bij een station.

Archieffoto: Rob van den Broek
05:51

Scooter kwijt na achtervolging, bestuurder stapelt fout op fout

Een scooterrijder is zaterdagnacht aangehouden na een achtervolging door Valkenswaard.

Foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom Zuid.
