Jongen (16) krijgt werkstraf en moet boeten voor mishandeling en vernieling

Een jongen van zestien jaar oud uit Lieshout heeft van de kinderrechter in Den Bosch een werkstraf van honderd uur gekregen voor mishandeling, een poging tot zware mishandeling en vernieling. Ook moet hij een van de slachtoffers bijna 4500 euro aan schadevergoedingen betalen.

De jongen was in oktober vorig jaar tekeergegaan in Beek en Donk en het Noord-Limburgse Lottum.

In Beek en Donk probeerde hij iemand zwaar te mishandelen door een duw te geven, meerdere keren te slaan en tegen het hoofd te schoppen. Dit slachtoffer heeft recht op de toegekende schadevergoeding.

Een week later mishandelde de jongen in Lottum iemand door te slaan en te trappen. Ook vernielde hij daar een raam, lantaarns die zich opladen met zonlicht en een tuinstoel. Het is niet bekend waarom de jongen zich in Beek en Donk en Lottum zo heeft misdragen.

Eerder dat jaar, op 30 juni, zou de jongen in zijn woonplaats Lieshout iemand hebben mishandeld, maar hiervan is hij vrijgesproken.