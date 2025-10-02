Auto verwoest door brand, aanhanger blijft gespaard

Een auto met daarachter een aanhanger is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door brand in Helmond. De auto stond op een parkeerplaats aan de Betuwehof in de wijk Rijpelberg. De brandweer had het vuur snel onder controle maar de auto viel niet meer te redden.

De aanhanger kon nog wel worden gered van het vuur.

In eerste instantie werd tegen de brandweer gezegd dat de auto bij een woning zou staan. De brandweer kwam daarom met meerdere voertuigen naar de brand.

Al snel bleek dat de auto ver genoeg van huizen stond, waardoor de extra voertuigen rechtsomkeer konden maken. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.