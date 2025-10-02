Navigatie overslaan

Auto verwoest door brand, aanhanger blijft gespaard

Vandaag om 06:03 • Aangepast vandaag om 07:04
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
nl
Een auto met daarachter een aanhanger is in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door brand in Helmond. De auto stond op een parkeerplaats aan de Betuwehof in de wijk Rijpelberg. De brandweer had het vuur snel onder controle maar de auto viel niet meer te redden.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De aanhanger kon nog wel worden gered van het vuur.

In eerste instantie werd tegen de brandweer gezegd dat de auto bij een woning zou staan. De brandweer kwam daarom met meerdere voertuigen naar de brand.

Al snel bleek dat de auto ver genoeg van huizen stond, waardoor de extra voertuigen rechtsomkeer konden maken. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!