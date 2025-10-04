112-nieuws: Slingerende automobilist van snelweg gehaald • Vermiste minderjarige jongen teruggevonden

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:19 Slingerende automobilist van snelweg gehaald Een automobilist die slingerend over de A67 bij Geldrop reed, is zaterdagavond gestopt door de politie. De bestuurder bleek onder invloed van drank en drugs. Lees verder Foto: Instagram politie Frans.

07:11 Vermiste minderjarige jongen teruggevonden Een minderjarige jongen die als vermist was opgegeven, is zaterdagavond door agenten van de politie Groene Beemden teruggevonden in Dongen. Lees verder Archieffoto: Rob van den Broek

07:07 Beginnend bestuurder is rijbewijs kwijt na rijden onder invloed Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest deze zaterdagnacht inleveren bij agenten van de politie Tilburg Centrum. Zij betrapten de bestuurder terwijl die onder invloed autoreed. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp.