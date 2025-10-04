Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Slingerende automobilist van snelweg gehaald • Vermiste minderjarige jongen teruggevonden

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:19
nl
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:19

Slingerende automobilist van snelweg gehaald

Een automobilist die slingerend over de A67 bij Geldrop reed, is zaterdagavond gestopt door de politie. De bestuurder bleek onder invloed van drank en drugs.

Lees verder

Foto: Instagram politie Frans.
Foto: Instagram politie Frans.
07:11

Vermiste minderjarige jongen teruggevonden

Een minderjarige jongen die als vermist was opgegeven, is zaterdagavond door agenten van de politie Groene Beemden teruggevonden in Dongen.

Lees verder

Archieffoto: Rob van den Broek
Archieffoto: Rob van den Broek
07:07

Beginnend bestuurder is rijbewijs kwijt na rijden onder invloed

Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest deze zaterdagnacht inleveren bij agenten van de politie Tilburg Centrum. Zij betrapten de bestuurder terwijl die onder invloed autoreed.

Lees verder

Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.
07:00

Slingerende automobilist krijgt rijverbod

Agenten van de politie Dongemond in Oosterhout hebben zaterdagavond een automobilist van de weg gehaald.

Lees verder

Foto: Instagram politie Dongemond.
Foto: Instagram politie Dongemond.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!