112-nieuws: Slingerende automobilist van snelweg gehaald • Vermiste minderjarige jongen teruggevonden
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:19
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
07:19
Slingerende automobilist van snelweg gehaald
Een automobilist die slingerend over de A67 bij Geldrop reed, is zaterdagavond gestopt door de politie. De bestuurder bleek onder invloed van drank en drugs.
07:11
Vermiste minderjarige jongen teruggevonden
Een minderjarige jongen die als vermist was opgegeven, is zaterdagavond door agenten van de politie Groene Beemden teruggevonden in Dongen.
07:07
Beginnend bestuurder is rijbewijs kwijt na rijden onder invloed
Een automobilist die pas sinds kort een rijbewijs heeft, moest deze zaterdagnacht inleveren bij agenten van de politie Tilburg Centrum. Zij betrapten de bestuurder terwijl die onder invloed autoreed.
07:00
Slingerende automobilist krijgt rijverbod
Agenten van de politie Dongemond in Oosterhout hebben zaterdagavond een automobilist van de weg gehaald.
