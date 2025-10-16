Code geel: plaatselijk dichte mist, kans op ongelukken

Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Volgens het KNMI komt in het zuiden van het land plaatselijk dichte mist voor. Vooral in het zuidoosten van Brabant kan het erg mistig zijn of worden.

Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Deze situaties kunnen tot ongelukken leiden. Voor zover bekend zijn die nog niet gebeurd. Eindhoven Airport lijkt er vooralsnog geen last van te hebben: er zijn geen vertragingen aangekondigd.

In de loop van de ochtend lost de mist op.

Kaartje: KNMI.

