Zelfgemaakt explosief gevonden bij winkelcentrum

Bij supermarkt Dunya aan de Churchilllaan in Den Bosch is woensdagochtend rond half twaalf een plastic tas gevonden met daarin vijf Cobra's. Het zware vuurwerk was met tape vastgemaakt aan een fles Sisi. Het ging om een zelfgemaakt explosief. De tas lag in eerst instantie in de struiken naast het winkelcentrum, maar werd later door iemand verplaatst naar de straat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam om de situatie te onderzoeken. Uit voorzorg werd de achterkant van de supermarkt afgezet. Rond twee uur 's middags gaf de EOD het sein veilig.



De politie onderzoekt nog wie de tas heeft neergelegd en voor wie die bedoeld was.

EOD ter plaatse (foto: Bart Meesters).

(foto: Bart Meesters)