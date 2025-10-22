112-nieuws: A59-verbindingsweg richting Eindhoven dicht bij Hintham • Waarschuwing voor stevige windstoten

Advertentie
A59-verbindingsweg richting Eindhoven dicht bij Hintham • Waarschuwing voor stevige windstoten
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:32

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
09:32
A59-verbindingsweg richting Eindhoven dicht bij Hintham
Vanwege werkzaamheden is de verbindingsweg richting Eindhoven bij knooppunt Hintham op de A59 donderdag dicht. De weg wordt vanuit de richting van Oss schoongemaakt. Het is onduidelijk wanneer de weg weer open gaat.
07:21
Waarschuwing voor stevige windstoten
Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Het weerinstituut heeft voor onze provincie code geel afgegeven voor de periode tussen twaalf uur donderdagmiddag en tien uur donderdagavond. Aan de kust geldt code oranje.
06:27
'Wil jij 400 euro betalen voor deze foto?!', politie boos op automobilisten
De politie is verontwaardigd dat tientallen automobilisten woensdag vanachter het stuur foto's maakten van het ongeluk dat die ochtend plaatsvond op de A17 bij Roosendaal. Daar viel een grijper van een vrachtwagen.
05:39
Vrouw belandt met auto in sloot
Een jonge vrouw is woensdagnacht met haar auto in een sloot beland naast de Julianalaan in Aarle-Rixtel. Ze raakte de macht over het stuur kwijt nadat ze door nog onbekende oorzaak met haar auto in de berm terechtkwam.
05:33
Auto vliegt over hek en belandt op brug: twee zwaargewonden
Een man en vrouw zijn rond middernacht zwaargewond geraakt nadat ze met hun auto van de Hoge Maasdijk in Woudrichem gleden. De bestuurder had de bocht gemist.
