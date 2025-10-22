Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: A59-verbindingsweg richting Eindhoven dicht bij Hintham • Waarschuwing voor stevige windstoten

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:32
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

09:32

A59-verbindingsweg richting Eindhoven dicht bij Hintham

Vanwege werkzaamheden is de verbindingsweg richting Eindhoven bij knooppunt Hintham op de A59 donderdag dicht. De weg wordt vanuit de richting van Oss schoongemaakt. Het is onduidelijk wanneer de weg weer open gaat.

Archieffoto.
Archieffoto.
07:21

Waarschuwing voor stevige windstoten

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Het weerinstituut heeft voor onze provincie code geel afgegeven voor de periode tussen twaalf uur donderdagmiddag en tien uur donderdagavond. Aan de kust geldt code oranje.

Er worden fikse windstoten verwacht (archieffoto: Christ Sars).
Er worden fikse windstoten verwacht (archieffoto: Christ Sars).
06:27

'Wil jij 400 euro betalen voor deze foto?!', politie boos op automobilisten

De politie is verontwaardigd dat tientallen automobilisten woensdag vanachter het stuur foto's maakten van het ongeluk dat die ochtend plaatsvond op de A17 bij Roosendaal. Daar viel een grijper van een vrachtwagen.

Foto: Instagram politie Roosendaal.
Foto: Instagram politie Roosendaal.
05:39

Vrouw belandt met auto in sloot

Een jonge vrouw is woensdagnacht met haar auto in een sloot beland naast de Julianalaan in Aarle-Rixtel. Ze raakte de macht over het stuur kwijt nadat ze door nog onbekende oorzaak met haar auto in de berm terechtkwam.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
05:33

Auto vliegt over hek en belandt op brug: twee zwaargewonden

Een man en vrouw zijn rond middernacht zwaargewond geraakt nadat ze met hun auto van de Hoge Maasdijk in Woudrichem gleden. De bestuurder had de bocht gemist.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.

