112-nieuws: A59-verbindingsweg richting Eindhoven dicht bij Hintham • Waarschuwing voor stevige windstoten

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09:32 A59-verbindingsweg richting Eindhoven dicht bij Hintham Vanwege werkzaamheden is de verbindingsweg richting Eindhoven bij knooppunt Hintham op de A59 donderdag dicht. De weg wordt vanuit de richting van Oss schoongemaakt. Het is onduidelijk wanneer de weg weer open gaat. Lees verder Archieffoto.

07:21 Waarschuwing voor stevige windstoten Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Het weerinstituut heeft voor onze provincie code geel afgegeven voor de periode tussen twaalf uur donderdagmiddag en tien uur donderdagavond. Aan de kust geldt code oranje. Lees verder Er worden fikse windstoten verwacht (archieffoto: Christ Sars).

06:27 'Wil jij 400 euro betalen voor deze foto?!', politie boos op automobilisten De politie is verontwaardigd dat tientallen automobilisten woensdag vanachter het stuur foto's maakten van het ongeluk dat die ochtend plaatsvond op de A17 bij Roosendaal. Daar viel een grijper van een vrachtwagen. Lees verder Foto: Instagram politie Roosendaal.

05:39 Vrouw belandt met auto in sloot Een jonge vrouw is woensdagnacht met haar auto in een sloot beland naast de Julianalaan in Aarle-Rixtel. Ze raakte de macht over het stuur kwijt nadat ze door nog onbekende oorzaak met haar auto in de berm terechtkwam. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.