Advertentie
Ruim 1,5 uur vertraging op de A2 door ongeluk met gewonde
Vandaag om 16:51 • Aangepast vandaag om 17:05
nl
Een ongeluk op de A2 richting Utrecht zorgt donderdagmiddag voor een lange file tussen Sint-Michielsgestel en de Maasbrug. Twee rijstroken zijn dicht en het verkeer staat vrijwel stil. De vertraging loopt rond vijf uur op tot ruim anderhalf uur.
Bij het ongeluk is in iemand gewond geraakt, zo meldt Rijkswaterstaat. Onduidelijk is hoe ernstig.
De ANWB verwacht dat de rijstroken rond half zes weer worden vrijgegeven.
Advertentie
Advertentie