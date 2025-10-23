Navigatie overslaan

Ruim 1,5 uur vertraging op de A2 door ongeluk met gewonde

Vandaag om 16:51 • Aangepast vandaag om 17:05
Archieffoto: Karin Kamp
Een ongeluk op de A2 richting Utrecht zorgt donderdagmiddag voor een lange file tussen Sint-Michielsgestel en de Maasbrug. Twee rijstroken zijn dicht en het verkeer staat vrijwel stil. De vertraging loopt rond vijf uur op tot ruim anderhalf uur.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Bij het ongeluk is in iemand gewond geraakt, zo meldt Rijkswaterstaat. Onduidelijk is hoe ernstig.

De ANWB verwacht dat de rijstroken rond half zes weer worden vrijgegeven.

