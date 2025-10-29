Verkiezingen: deze lijstduwer krijg functie elders • stemfie met politici

11.45

In café en zalencentrum Frankies in Geffen is het vandaag een drukke boel. Voorzitter Elrike Broeksteeg heeft het gevoel dat het vorig jaar rustiger was in dit stembureau. "De teller staat nu op een kleine 600 stemmen. Het loopt al de hele ochtend lekker door. Dit is het eerst moment dat we stilzitten", vertelt de voorzitter.

Wat niet helemaal vlekkeloos gaat bij sommige kiezers is het opvouwen van de stembiljetten. "Mensen zijn langer bezig met het opvouwen van de biljetten, dan het stemmen zelf", lacht Elrike.