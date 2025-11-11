112-nieuws: Vier woningen ontruimd na meldingen van explosies, politie doet onderzoek • Vrachtwagen in vlammen op: 'Daders op camerabeelden te zien'

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:14 Vier woningen ontruimd na meldingen van explosies, politie doet onderzoek Vier woningen aan de Heksenakker in Breda zijn woensdagnacht uit voorzorg ontruimd na meerdere meldingen van explosies. Dat meldt de politie. Lees verder Archieffoto.