112-nieuws: Vier woningen ontruimd na meldingen van explosies, politie doet onderzoek • Vrachtwagen in vlammen op: 'Daders op camerabeelden te zien'
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:14
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:14
Vier woningen ontruimd na meldingen van explosies, politie doet onderzoek
Vier woningen aan de Heksenakker in Breda zijn woensdagnacht uit voorzorg ontruimd na meerdere meldingen van explosies. Dat meldt de politie.
05:52
Vrachtwagen in vlammen op: 'Daders op camerabeelden te zien'
Een vrachtwagen is dinsdagnacht in vlammen opgegaan op een industrieterrein in Heesbeen. De brand vond plaats bij transportbedrijf De Hart. Enkele weken geleden werd een oplegger in brand gestoken bij het bedrijf na een verkeersruzie.
