112-nieuws: Man rijdt onder invloed van drugs, zonder geldig rijbewijs • Gewonde bij steekpartij, verdachte op de vlucht

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05:57 Man rijdt onder invloed van drugs, zonder geldig rijbewijs Een Tilburger (36) zonder geldig rijbewijs is donderdagnacht aangehouden door de politie. Na controle bleek de man ook onder invloed van drugs te zijn. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp.

05:43 Gewonde bij steekpartij, verdachte op de vlucht Een persoon is donderdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in het Van Sonsbeeckpark in Breda. De dader is volgens de politie nog op de vlucht. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.