112-nieuws: Man rijdt onder invloed van drugs, zonder geldig rijbewijs • Gewonde bij steekpartij, verdachte op de vlucht
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:57
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:57
Man rijdt onder invloed van drugs, zonder geldig rijbewijs
Een Tilburger (36) zonder geldig rijbewijs is donderdagnacht aangehouden door de politie. Na controle bleek de man ook onder invloed van drugs te zijn.
05:43
Gewonde bij steekpartij, verdachte op de vlucht
Een persoon is donderdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in het Van Sonsbeeckpark in Breda. De dader is volgens de politie nog op de vlucht.
05:34
Schuurtje uitgebrand bij door gemeente gesloten huis
Bij een door de gemeente gesloten huis aan de Monseigneur Hopmansstraat in Roosendaal is donderdagavond een schuurtje afgebrand.
