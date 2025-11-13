Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Man rijdt onder invloed van drugs, zonder geldig rijbewijs • Gewonde bij steekpartij, verdachte op de vlucht

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:57
nl
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:57

Man rijdt onder invloed van drugs, zonder geldig rijbewijs

Een Tilburger (36) zonder geldig rijbewijs is donderdagnacht aangehouden door de politie. Na controle bleek de man ook onder invloed van drugs te zijn.

Lees verder

Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.
05:43

Gewonde bij steekpartij, verdachte op de vlucht

Een persoon is donderdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in het Van Sonsbeeckpark in Breda. De dader is volgens de politie nog op de vlucht.

Lees verder

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
05:34

Schuurtje uitgebrand bij door gemeente gesloten huis

Bij een door de gemeente gesloten huis aan de Monseigneur Hopmansstraat in Roosendaal is donderdagavond een schuurtje afgebrand.

Lees verder

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!