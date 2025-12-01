16-jarige jongen gewond aan hoofd na steekincident bij station Den Bosch

Een jongen van 16 is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt aan zijn hoofd. Dat gebeurde tijdens een beroving op het stationsplein in Den Bosch. Er is nog niemand aangehouden.

De politie kreeg rond kwart over twaalf een melding van de beroving. "We troffen een slachtoffer aan met steekverwondingen", zegt de politie. "Het slachtoffer werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en is inmiddels weer thuis."

De verdachte wordt nog gezocht. Na de beroving is hij in de richting van het station gevlucht, daarna leek hij verdwenen. De politie probeert via camerabeelden en getuigen erachter te komen wie diegene was.