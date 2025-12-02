Mannen (22 en 23) vechten voor hun leven na crash tegen boom

Twee mannen van 22 en 23 jaar uit België vechten in het ziekenhuis voor hun leven, nadat ze maandagavond tegen een boom crashten op de A2 bij Eindhoven. Dat laat de politie dinsdag weten.

De wagen raakte van de weg en raakte daarna de boom bij de afrit Veldhoven-Zuid. De boom werd tientallen meters meegesleurd door de wagen. De inzittenden raakten bij de botsing bekneld.

Kritieke toestand

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter. De mannen werden door de brandweer bevrijd en werden met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar liggen zij dinsdag nog altijd in kritieke toestand.

In de auto werden lachgasflessen en -ballonnen gevonden. De politie heeft niet kunnen testen of de mannen onder invloed waren, omdat zij zwaargewond raakten bij de crash. Alle spullen, lachgasflessen en - ballonnen zijn in beslag genomen door de politie.