Live | Sprookjesbos wéér dicht en oproep om woensdag thuis te werken
Het winterweer houdt Brabant in zijn greep. Treinen rijden niet, op de weg is het glad en niet overal wordt afval opgehaald. In dit liveblog delen we vandaag het laatste nieuws over het winterse weer, maar ook de mooie plaatjes die het oplevert.
Liveblog
Rijkswaterstaat roept op: werk woensdag thuis vanwege winterweer
Rijkswaterstaat roept mensen op om als dat mogelijk is woensdag thuis te werken en niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits wordt hevige sneeuwval verwacht. "Ook neemt de wind in kracht toe, wat tijdens de sneeuwbuien voor slecht zicht kan zorgen", waarschuwt de wegbeheerder.
Door de sneeuw verwacht Rijkswaterstaat "een zeer drukke" ochtendspits.
Een sneeuwpop hóéft natuurlijk niet te staan
Nieuwjaarsbijeenkomst Oisterwijk verzet
Vanwege de verwachte weersomstandigheden morgen heeft de gemeente Oisterwijk besloten om de nieuwjaarsbijeenkomst van woensdag uit te stellen. Deze zal nu op woensdag 14 januari zijn, om zeven uur in Den Boogaard.
Sprookjesbos wéér dicht
Het Sprookjesbos in de Efteling is dinsdagochtend opnieuw gesloten vanwege de aanhoudende weersomstandigheden. Het is inmiddels de derde keer in korte tijd dat een deel van het park noodgedwongen dichtgaat. Door sneeuwval en gladheid is het op meerdere plekken niet veilig voor bezoekers om door het bos te lopen.
Het is vandaag Driekoningen
Wa trekte aon? Sneeuwpret zorgt voor onvoorspelbare carnavalskostuums
Zodra het vuurwerk de lucht in is en de boom de deur uit gaat, begint de jaarlijkse zoektocht naar de mooiste carnavalspakjes. Normaal gesproken is het zes weken voor carnaval al dringen bij de feestwinkels in Brabant, maar door de dikke laag sneeuw is het opvallend stil. Winkeliers maken zich zorgen over de omzet én kunnen de trends nog maar moeilijk voorspellen. En dat is belangrijker dan je denkt.
Aangepast lesrooster
Fontys heeft dinsdag het lesrooster aangepast: de lessen worden de hele dag online gegeven. “We zijn verrast dat er vanmorgen opeens geen treinen reden”, zegt een woordvoerder tegen Omroep Tilburg. Daarnaast zorgt het weer voor overmacht met drukke en gladde wegen. Ook in de avond zullen er geen fysieke lessen worden gegeven zegt Fontys.
Ook bij Yonder in Tilburg gelden aangepaste lestijden. De examens vinden wel gewoon plaats zoals gepland. Studenten van Yuverta in Tilburg hebben volledig sneeuwvrij gekregen.
Zie-ZOO
Zie-ZOO blijft dicht
Dierenpark Zie_ZOO in Volkel blijft van wege het winterse weer tot dinsdag 13 januari dicht. "De parkeerplaats en paden in het park zijn glad en onbegaanbaar waardoor het risico op glij- en valpartijen aanwezig is. Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers blijft het park daarom gesloten", schrijft Zie-ZOO op Facebook. "Daarnaast zitten er veel dieren momenteel binnen vanwege de temperaturen."
Koude zonsopkomst
Uitgestorven station Breda
Dinsdagochtend rijden er tot zeker tien uur geen treinen. Op de stations is het hierdoor rustig. Toch zijn er op station Breda reizigers die hoopten hun trein te kunnen pakken. Tevergeefs.
Met zijn handen in zijn zakken staat Seth (16) een beetje beteuterd voor zich uit te kijken. De leerling van het Koning Willem I College hoopte dinsdagochtend zijn trein te kunnen pakken naar Den Bosch. "De bus vanuit mijn huis naar het centraal station reed wel, alleen sta ik hier nu vast op het station", zegt hij omdat de bussen ook niet meer rijden.
Teveel sneeuw, dak van koeienstal stort in
Een koeienstal met zes kalveren erin is dinsdagmorgen ingestort aan de Dorshout in Veghel. De stal raakte flink beschadigd. Vermoedelijk komt het door de sneeuw op het dak. Er zijn geen kalfjes gewond geraakt. Vier van de kalveren konden meteen worden bevrijd, de andere twee moesten daar even op wachten omdat de brandweer er niet bij kon.
Troost voor reizigers
De treinen rijden niet. De reizigers die toch de weg naar het station hebben gevonden zijn niet helemaal voor niets gekomen. Ze krijgen een gratis kopje koffie of thee bij de kiosk.
Rustig op station Breda
Chaos op A58: sneeuw zorgt voor monsterfile
Op de A58 is het dinsdagochtend grote chaos. Rond acht uur begon het te sneeuwen en dit zorgt in beide richtingen tussen Breda en Bergen op Zoom voor lange files.
Tussen Etten-Leur en Bergen op Zoom-Oost staat om kwart over acht 24 kilometer file met een verwachte vertraging van ruim 45 minuten.
De andere kant op richting Breda tussen Bergen op Zoom-Oost en Breda-West staat 32 kilometer file.
Sneeuwkonijn
Koud hè!
In de nacht van maandag op dinsdag was Gilze-Rijen de koudste plek van Nederland. De temperatuur daalde daar tot liefst -10,6 graden. Daarmee is de eerste lokale strenge vorst van deze winter een feit. De laatste keer dat de temperatuur ergens in het land tot onder de -10 graden daalde was op 18 januari 2024. In het Limburgse Ell koelde het toen af naar -10,4 graden, meldt Weeronline.
Code geel om mist voorbij, wel waarschuwingen voor gladheid
Het KNMI waarschuwt niet langer voor plaatselijk dichte mist. Eerder dinsdagochtend gaf het weerinstituut daarvoor code geel af, maar die waarschuwing is niet meer van kracht. Wel geldt in het hele land nog code geel voor aanhoudende gladheid door sneeuw en ijzel.
Ook vliegtuigen moeten ijs en sneeuwvrij worden gemaakt
IJs op je auto is naar, maar hoe ontdooi je een vliegtuig? Robert weet het
Met dit winters zitten niet alleen auto's vol sneeuw en ijs, maar ook vliegtuigen. Robert Schuman heeft er deze dagen een extra taak bij als de-icer op Eindhoven Airport. Hij zorgt dat de toestellen ontijzen.
“Dat is best een serieus klusje. Dat moeten we goed aanpakken”, vertelt Schuman in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. De de-icer is ook Manager Operations bij grondafhandelaar Viggo op de Eindhovense luchthaven.
Schuman geeft vliegtuigen een behandeling om ze ijsvrij te maken. Bepaalde onderdelen van het vliegtuig, zoals de vleugels, het staartvlak en de staart worden vrijgemaakt van aanslag. “Al het ijs, sneeuw of lagen die de draagkracht van het vliegtuig zouden kunnen verminderen, moeten we schoonmaken. Dit om te zorgen dat het toestel veilig de lucht in kan”, legt hij uit.
Nog uren geen NS-treinen
De NS laat weten dat er dinsdagochtend tot in elk geval tien uur geen treinen rijden. Eerder was de inschatting dat er tot zeker acht uur uur geen NS-treinen zouden rijden. Dat komt "door de vele verstoringen en een bijkomende IT-storing", meldt de vervoerder. De opstart gaat nog uren duren, meldt de NS.
Gladheid en mist zorgen voor code geel
Het KNMI waarschuwt dinsdag voor aanhoudende gladheid op de wegen en plaatselijk dichte mist. In Brabant geldt code geel. Code geel duurt volgens het weerinstituut zeker nog tot en met woensdag. Op veel plaatsen is het dinsdag glad door eerder gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeeltes, zegt het KNMI.
Daarnaast komt er in de eerste helft van de ochtend plaatselijk dichte mist voor. Vooral het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden.