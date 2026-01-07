Live | Vrachtwagens in de problemen, Eindhovense rijschool zegt examens af
Weer een dag vol sneeuw voor de boeg. Vandaag geldt in bijna het hele land code oranje. In dit liveblog delen we het laatste nieuws over het winterse weer en mooie sneeuwfoto's uit Brabant.
Liveblog
Sneeuwpret op de Vrijthof in Hilvarenbeek
CBR zegt rijexamens voor motor en bromfiets af
De sneeuw heeft ook gevolgen voor rijexamens. Volgens het CBR zijn uit voorzorg ook vandaag geplande rijexamens voor motor en bromfiets afgezegd. Overige examens gaan in principe wél door. Maar: dit kan per regio verschillen. "Ik heb geen zicht op welke CBR-locaties de examens voor auto's zijn afgelast. Dat wordt per locatie en dagdeel bepaald", zegt CBR-voorlichter Nanda Troost.
Zo is er bij de ANWB-rijschool in Eindhoven een streep gegaan door alle examens in die regio. Ook een rijschool uit Halsteren laat weten dat in de regio Bergen op Zoom alle rijexamens zijn afgezegd.
Show van De Bevers gaat niet door vanavond
Er gaat vanavond een streep door de theatervoorstelling 'De Bevers zijn er bijna' van John de Bever. Er stond een show op het programma in theater Het Kruispunt in Barendrecht, maar er moet een nieuwe datum geprikt worden.
De Bevers vinden het niet verantwoord om in met dit weer de show door te laten gaan. "Veiligheid gaat voor alles. Wij hopen u snel te zien", schrijft hij in een bericht op Instagram.
De Bevers zijn dit jaar samen honderd en dat vieren ze met de voorstelling 'De Bevers zijn er bijna'.
Nog geen grote drukte in ziekenhuizen
In ziekenhuizen is het vooralsnog niet al te druk door de gevolgen van de sneeuw. Er komen wel wat meer mensen binnen op de spoedeisende hulp dan op een normale woensdag, maar het is vergelijkbaar met de afgelopen dagen.
Zo kwamen bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vanmorgen ongeveer zeven mensen binnen met een botbreuk. Bij het merendeel kwam dit door de gladheid.
Volgens het ziekenhuis kunnen operaties gewoon doorgaan en zijn er nauwelijks afspraken afgezegd op de polikliniek.
Rijkswaterstaat ziet vrachtwagens stranden op snelwegen
Rijkswaterstaat ziet meerdere vrachtwagens stranden op de snelweg en schiet te hulp. Vrachtwagens staan vast in de sneeuw of kunnen de helling niet op.
Miranda heeft een laag van zo'n 25 centimeter sneeuw in haar tuin
Waar Selime 17 centimeter op haar meetlat had staan in Tilburg, overtreft Miranda dit in haar tuin in Kaatsheuvel. Na dagen van sneeuwval staat bij haar de teller op ongeveer 25 centimeter.
Rijkswaterstaat schiet vrachtwagen op A59 te hulp, rijbaan dicht
Een vrachtauto is in de problemen gekomen door gladheid op de A59 bij Made. Daarom is de rijbaan in de richting van Den Bosch afgesloten. De weg is tussen Terheijden en Made dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.
"Een weginspecteur heeft zijn auto aan de trailer van de vrachtwagen gekoppeld en deze aan de kant getrokken. Het ingesloten verkeer wordt er nu langs geleid", schrijft Rijkswaterstaat Verkeersinformatie op X.
De rijbaan blijft voorlopig wel gesloten voor berging en reparatie van de vangrail. Weggebruikers kunnen het best omrijden vanaf knooppunt Zonzeel via de A16, A58 en A27.
Er komen langzaam meer meldingen binnen bij de ANWB in de regio Eindhoven
Een Omroep Brabant-verslaggever is op pad met ANWB'er Tijn van den Broek. De wegen raken deze ochtend steeds meer besneeuwd. Ondanks het advies om waar mogelijk binnen te blijven, stappen mensen hier en daar toch de auto in. In de regio Eindhoven zijn er nu vijf meldingen gedaan. De wachttijd om een ANWB’er aangewezen te krijgen is nu een halfuur.
Geen bevolkingsonderzoek door het winterweer
Alle borstonderzoeklocaties in Nederland zijn de hele dag gesloten vanwege het weer, meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. De organisatie had eerder al bekendgemaakt dat de onderzoekslocaties in elk geval tot 11.00 uur gesloten zouden. Nu laat Bevolkingsonderzoek Nederland weten dat alle onderzoeken voor de opsporing van borstkanker zijn geschrapt.
Selime meet maar liefst 17 centimeter sneeuw!
Selime heeft een meetlat in het pak sneeuw gestopt. Sinds de eerste sneeuwdag is er op die plek in Tilburg maar liefst zeventien centimeter gevallen.
Stilte voor de (sneeuw)storm op het station in Tilburg
Toen deze foto gemaakt werd op het station in Tilburg was het een stilte voor de (sneeuw)storm.
Ook politie Markdal waarschuwt voor code oranje
'Ga alleen de weg op als het noodzakelijk is!', schrijft de politie Markdal, actief in de regio Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De politieauto staat in ieder geval veilig geparkeerd in een iglo. Al is die wel door AI gemaakt.
Geen treinverkeer rond Breda
Er rijdt vanochtend geen treinverkeer rond Breda door meerdere storingen en de winterse weersomstandigheden. Het is niet bekend hoe lang het treinverkeer daar stilligt.
In de rest van de provincie is de NS-winterdienstregeling van kracht. Er rijden minimaal twee treinen per uur en soms vier. De NS waarschuwt reizigers voor extra reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein.
Uitzonderlijk drukke ochtendspits in het land
Ondanks de oproep van Rijkswaterstaat om waar mogelijk thuis te werken, verloopt de ochtendspits uitzonderlijk druk in het land. Volgens de verkeersinformatie van Rijkswaterstaat stond er rond 08.00 uur op de grote wegen bijna 600 kilometer file. Dat is het hoogste cijfer in zeker vijf jaar op een woensdagochtend.
De ANWB meldt dat het verkeer zich overal goed aanpast. Mensen rijden uit voorzorg langzaam en houden meer afstand. De sneeuw zorgt nu vooral voor vertraging in de westelijke helft van het land en in het noorden.
Zout in de trein van Ab
Ab Donker is blij dat zijn trein rijdt in de omgeving Den Bosch. Al de vloer behoorlijk bezaaid met zout dat naar binnen is gelopen.
NS waarschuwt op station voor minder treinen
Op Eindhoven Centraal waarschuwt de NS reizigers dat er minder treinen rijden. Ook vandaag geldt de winterdienstregeling. Dit betekent dat er minder treinen rijden. Er rijden minimaal twee treinen per uur en soms vier.
Files lopen op in het land, in Brabant vooralsnog geen lange files
Door sneeuw en gladheid beginnen de files in het land snel op te lopen. Na een relatief rustig begin van de spits stond rond 07.30 uur al 322 kilometer file op de grote wegen.
In Brabant lijkt de ochtendspits rond 07.30 uur nog mee te vallen. Op de ANWB Fileservice zijn vooralsnog geen lange files gemeld.
Rijkswaterstaat herhaalt nog eens de oproep om waar mogelijk thuis te werken en niet de weg op te gaan.
Bergen op Zoom wordt wakker
Dit is hoe Bergen op Zoom deze ochtend wakker wordt. Volgens Yoka Buuron vallen daar zelfs al zachtjes sneeuwvlokken uit de lucht.
Sneeuw trekt al over delen van het land
Vanuit het westen van het land trekt vanochtend zoals verwacht een forse sneeuwzone over het land, richting het oosten. Het gaat enkele uren sneeuwen, verwacht het KNMI.
Code oranje door het winterweer, gladheid en slecht zicht op de weg blijft in Brabant tot 14.00 uur van kracht.
Tekort aan strooizout verwacht in Sint-Michielsgestel
In meerdere gemeenten in Nederland is het strooizout bijna op, waaronder in Sint-Michielsgestel. Die gemeente meldt de komende dagen een tekort te verwachten.
Volgens Sint-Michielsgestel heeft dit ermee te maken dat er in de gemeente extreem veel sneeuw is gevallen. Ook heeft de gemeente minder strooizout gekregen dan besteld door de drukte bij de leverancier.
Met het zout dat beschikbaar is, worden de belangrijkste wegen gestrooid. De gemeente geeft ook aan extra strooizout van buurgemeenten over te kunnen nemen.
De gemeente vraagt inwoners extra voorzichtig te zijn op de weg. 'Onze collega's van wijkbeheer doen er samen met externe aannemers alles aan om de hoofdwegen, routes voor hulpdiensten, wijkontsluitingswegen en fietspaden toch begaanbaar en veilig te houden', meldt Sint-Michielsgestel.
Advies Wegenwacht: laad telefoon op en neem warme jas mee
Er wordt een drukke ochtendspits verwacht door zware sneeuwval. Daarom geldt in bijna het hele land code oranje. Rijkswaterstaat roept daarom mensen op om vandaag thuis te werken.
Als je toch de weg op moet, dan adviseert de Wegenwacht om een warme jas aan te trekken en een opgeladen telefoon mee te nemen. Ook als de rit kort is.
De ANWB raadt mensen aan om op tijd te vertrekken en genoeg afstand te houden in het verkeer.
In Brabant geldt code oranje tussen 08.00 en 14.00 uur. Er gaat wel vijf tot tien centimeter sneeuw vallen.