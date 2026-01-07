Live | Vrachtwagens in de problemen, Eindhovense rijschool zegt examens af

12:22

De sneeuw heeft ook gevolgen voor rijexamens. Volgens het CBR zijn uit voorzorg ook vandaag geplande rijexamens voor motor en bromfiets afgezegd. Overige examens gaan in principe wél door. Maar: dit kan per regio verschillen. "Ik heb geen zicht op welke CBR-locaties de examens voor auto's zijn afgelast. Dat wordt per locatie en dagdeel bepaald", zegt CBR-voorlichter Nanda Troost.

Zo is er bij de ANWB-rijschool in Eindhoven een streep gegaan door alle examens in die regio. Ook een rijschool uit Halsteren laat weten dat in de regio Bergen op Zoom alle rijexamens zijn afgezegd.