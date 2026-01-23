PSV moet het zonder topscorer doen tegen NAC: 'Behoefte aan een spits'

PSV moet het in de Brabantse derby met NAC Breda doen zonder Guus Til en Anass Salah-Eddine. Het tweetal viel woensdag tijdens het verloren Champions League-wedstrijd met Newcastle United geblesseerd uit. En dus zal het puzzelen worden voor Bosz tegen NAC. Maar spelers sparen voor de cruciale wedstrijd met Bayern München, dat gaat niet gebeuren.

Tegen NAC zal dat moeten gebeuren zonder Guus Til. Hij was in de eredivisie al goed voor elf goals. Omdat ook Myron Boadu, Alassane Pléa en Ricardo Pepi afwezig zijn, zal Bosz een nieuwe spits moeten aanwijzen. Ook Anass Salah-Eddine is er niet bij, maar hij erg de nieuwe blessuregevallen zijn, weet Bosz nog niet: "Ik durf daar niks over te zeggen. Ze moeten nog verder getest worden, ik weet het nog niet."

Na de wedstrijd in Newcastle was Bosz erg positief , ondanks de 3-0 nederlaag. Op de persconferentie vrijdag heeft de coach toch een puntje van kritiek: "Het feit dat we geen echte kans gecreëerd hebben, dat kan ik me geen ploeg van mij heugen die dat is overkomen."

Sergiño Dest keert vrijdag wel terug op het trainingsveld in Eindhoven. De Amerikaanse back was de afgelopen wedstrijden niet beschikbaar door een lichte blessure. Of hij fit genoeg is om mee te doen tegen NAC, weet de 62-jarige trainer nog niet. Ismael Saibari keert wel terug in de selectie en zou kunnen starten.

Blessures bij PSV

Door deze blessures is het niet ondenkbaar dat PSV in de laatste week van de transfermarkt nog een nieuwe speler gaat halen. "We weten wat we willen. Het gaat om kwaliteit, als we dat kunnen toevoegen gaan we dat doen. Anders doen we het met de jongens die we nu hebben. Waar we behoefte aan hebben is een spits."

Tegen NAC zal Bosz het sowieso moeten doen met de huidige selectie. De Bredase club heeft het dit seizoen lastig in de eredivisie, maar Bosz onderschat ze zeker niet: "In Breda hadden we een zware wedstrijd. Als je überhaupt naar NAC kijkt, zitten ze vaak aan de verkeerde kant van de score, maar het is vaak met maar één goal verschil."

Hij geeft aan ook geen spelers te sparen in aanloop naar de clash met Bayern München, waarin PSV resultaat moet halen om door te gaan.