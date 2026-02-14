Het Fijnfisjenie Café 2026 is geopend: feest hier live mee

Het Fijnfisjenie Café met Jordy Graat en zijn stamgasten volg je natuurlijk vanuit Roeptoetgat. In het gezelligste carnavalscafé van Brabant wordt vier dagen feest gevierd, met veel artiesten, mooie optochten, verslaggevers van het Brabants Buske en uiteraard veel enthousiaste bezoekers.

Het Fijnfisjenie Café is tijdens carnaval iedere dag geopend en hier live te volgen.

Dit zijn de stamgasten

Jordy Graat krijgt in het Fijnfisjenie Café hulp van nieuwe presentatoren. Een aantal bekende stamgasten neemt van zaterdag tot en met dinsdag samen met Jordy de presentatie van de gezelligste carnavalskroeg van onze provincie op zich.

Onder andere Kees de Bever, Boy Jansen en Lucille Werner zijn dit jaar de stamgasten in het Fijnfisjenie Café.