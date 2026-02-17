LIVE | Kijk naar de optocht van Krabbegat • Politie weet jeugd te vinden
Roeptoetgat houdt je in dit liveblog op de hoogte van al het carnavalsnieuws uit Brabant. Van opvallende outfits tot bijzondere anekdotes.
Liveblog
BV Niks uit Zijtaart gooit hoge ogen in de optocht van Eerde
Kijk hier live naar de optocht in Krabbegat
Confetti met carnaval: waar komt het eigenlijk vandaan?
Een feestje is bijna niet compleet zonder confetti, en dat geldt zeker voor carnaval. De één vindt het prachtig, de ander vooral irritant als het in zijn biertje terechtkomt. Maar waar komt dat kleurrijke spul eigenlijk vandaan?
Speciaal veur de keinder: vroag uw ploatje
De keinder in Oeteldonk konden de afgelopen dagen helemaal los in de Toonzaal van de W2. In de oude synagoge was het Vroag uw Ploatje. En dus werden er non-stop briefjes met liedjes ingevuld die Dj Ray met liefde voor de keinder draaide.
Je kan niet jong genoeg beginnen bij de politie
Tijdens de carnavalsdagen in Helmond had de politie niet alleen oog voor veiligheid, maar vooral ook voor de jongste feestvierders. Agenten namen uitgebreid de tijd voor kinderen, gingen met hen op de foto en maakten een praatje. “Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn als het gaat om werving en selectie”, klinkt het met een knipoog.
In Leende gaan ze binnen blaozen
In Blaosdonk hebben ze goed naar ons weerbericht gekeken. Het blaosfestival zal daarom niet buiten zijn. Maar gelukkig is er een hele goede plek binnen gevonden!
Optocht van Boekel in heel veel foto's
Mocht je je nog vervelen op deze laatste carnavalsdag? Dan kan je los met alle foto's van de optocht in Knöllekesland. Het zijn er 195. Dus veel plezier!
Op d'n eier
Op d’n eier gaan bij de Prins hoeft hier niet, want deze dames van het Brunchcafé zorgen voor heerlijk gebakken eitje. Dankzij Tonnie, Ans, Franka en Hariette begint iedereen in Someren-Eind met een goeie bòjem!
De boerenbruiloft in Gemert is net wat anders
In Waeverstad (Gemert) is de boerenbruiloft terug van weggeweest en in een nieuw jasje gestoken. Geïnspireerd op het bekende tv-programma Boer zoekt Vrouw moet boer Hans kiezen uit drie vrouwen, voordat de bruiloft van start gaat.
Groot Meezingfestijn in Someren-Eind
In Someren-Eind wordt volop meegezongen tijdens het Grote Meezingfestijn. Het is het tweede jaar dat gemeenschapshuis De Einder wordt omgetoverd tot karaokebar.
Rob Wijnen van de organisatie wil de jeugd en ouderen in Someren-Eind samenbrengen. Zelf is hij zanger van de band Ameezing, die de nummers feestelijk instart. Op de schermen in de zaal kunnen de feestvierders de tekst zien, maar zij zingen vanzelf al hard mee.
Cor Peeters (82) komt al zijn hele leven carnavallen in Someren-Eind en hij zingt nog altijd uit volle borst mee. “Je raakt er verslaafd aan. De mensen hier zijn zo gezellig”, zegt hij.
Rink (3) is samen met zijn moeder Linda naar het Meezingfestijn gekomen. “Het is zo gezellig dat jong en oud hier door elkaar loopt”, zegt Linda. Ze is samen met de andere vrouwen van de Raad van Elf hard aan het meezingen.
Caroline Swinkels en haar vriendinnen kunnen zelfs op dag vier nog luidkeels meezingen. “Maar soms doen we stiekem een beetje playbacken”, lacht ze.
Prins en adjudant gaan onderuit, winnen de Kuukse Elfkroegentocht en kotsen
Maar liefst 35 teams raceten tijdens carnaval door het centrum van Cuijk. De prins en zijn adjudant gingen als eerste van start, maar dat begon niet helemaal vlekkeloos: ze gingen vrijwel direct onderuit. Toch herpakten ze zich snel. Binnen acht minuten kwamen ze langs elf kroegen en werkten ze daar elf shotjes naar binnen. Lang hield de prins dat overigens niet vol; kort daarna leverde hij alles weer in.
De race vond plaats tussen duizenden feestvierders die op hun gemak deelnamen aan de kroegentocht. Om veilig en snel door de drukte te manoeuvreren, werden de teams voorafgegaan door begeleiders met fluitjes, die een pad vrijmaakten door de menigte.
Waarom gaat de Raad van Elf van Dwergonië er als de brandweer vandoor?
De biertjes en de bar zijn in dit filmpje van de Raad van XI van Dwergonië (Drunen) nog wel te begrijpen. Maar waarom Prinses Mandy d'n Urste met haar hele gevolg naar de brandweerkazerne rent en in de brandweerwagen springt, blijft een raadsel. Weet jij het antwoord?
Amphia Ziekenhuis zag carnaval zonder grote incidenten
De carnavalsdagen zijn in Breda zonder grote incidenten verlopen. Dat laat het Amphia Ziekenhuis weten. Wel meldden zich in totaal ruim 80 carnavalsvierders op de Spoedeisende Hulp (SEH) tussen vrijdagnacht en dinsdagochtend.
Meer dan een derde van deze patiënten had overmatig alcohol gedronken. Opvallend is dat onder hen ook meerdere minderjarigen (onder de 18 jaar) waren. Naast alcoholgerelateerde klachten behandelde de SEH ook verschillende breuken en andere verwondingen als gevolg van de festiviteiten.
Ook bij de huisartsenpost was het druk. Daar meldden zich ruim 75 mensen met carnavalsgerelateerd letsel, grotendeels afkomstig uit Breda zelf.
Bijzonderheden als gevolg van de kou en sneeuwval deden zich niet voor. Volgens het ziekenhuis zijn er geen specifieke meldingen binnengekomen van letsel door de winterse omstandigheden.
Klotland viert 66 jaar carnaval met spectaculaire lichtshow
Wie jarig is trakteert! En dat deed De Klot met een super mooie lichtshow. Kijk en geniet!
Presidentiële trompet gestolen door brutale wasbeer in Oss
Toen Ben van den Elshout maandagavond na het dweilen in Ossekoppenrijk (Oss) naar huis wilde gaan, kon hij zijn trompet nergens meer vinden. Even later, toen hij bij café Bellevue de bewakingsbeelden terugkeek, zag hij iemand in een wasberenpak met zijn trompet weglopen.
Kijk de Grote Optocht van Breda terug
Wil je nog even genieten van al het moois uit Breda. Kijk dan hier de optocht terug.
Wie gaat er volgend jaar in de jeugdraad?
Zo op de laatste dag van carnaval wordt ook al vooruit gekeken naar volgend jaar. De jeugdraad van Zandhazendurp (Rosmalen) zoekt nieuwe leden voor de komende carnaval.
Voor het eerst meedoen met de Grote Optocht van ut Kielegat
Dankzij het debuut bij de Grote Optocht in Breda van CV De Jeugd Weet Raad reed er plisie mee. En gelukkig kregen ze de bandiet te pakken.
Kuukse Elfkroegentocht staat op het punt van beginnen
De klokken luiden in Cuijk. De eerste deelnemers op rolschaatsen zijn al onderuitgegaan tijdens de de strijdt om het startbewijs. Om 11 voor 12 begint de wedstrijd. Wie heeft al rolschaatsend het snelste alle kroegen bezocht. Het record van elf kroegen en stempels staat op acht minuten. Bij de Olympische Spelen zien we de records verbroken worden. Gaat het in Cuijk ook lukken?
Er zijn zeventig wedstrijddeelnemers en tienduizend recreanten.
Optocht in Soerendonk
Hieronder zie je hoe de optocht in Roesdonk er uit zag.
De jeugdoptocht in Blaosdonk
Leut en lol in de jeugdoptocht in Leende.
Na elf jaar neemt Prins Ruben I afscheid als prins van Smoorfrêterslaand
Na elf jaar prins van Smoorfrêterslaand (Bosschenhoofd) geweest te zijn, neemt prins Ruben I dit jaar afscheid. Dat hij na 11 jaar zou stoppen, had hij vooraf al bedacht.
Roeptoetmobiel weer onderweg
Noël, Thijs en Nelleke zien er weer fris en fruitig uit. Nou ja of ze dat ook van binnen zijn is de vraag. Maar ze gaan weer op pad met de Roeptoetmobiel. De hele dag hoor je hun verhalen bij Dweilradio en natuurlijk hier in het liveblog.
Karin hoort bij een speciale club, ze heeft alle insignes van Kaaiendonk
Ieder jaar wordt er in Kaaiendonk, zoals Oosterhout heet met carnaval, een insigne uitgebracht. Dat gebeurt al sinds 1956. Veel liefhebbers sparen de stenen jaaremblemen en maar weinigen hebben de collectie compleet. Karin Mertens wel. En daarom is zij lid van een bijzondere club: Het Genootschap der Volledigen.
Ridderkerk verwerkt verlies record polonaise maar moeilijk
Feest in Brabant, maar in Ridderkerk zijn ze in rouw. Daar zijn ze sinds gisteravond namelijk het wereldrecord langste polonaise kwijt. Jammer joh! In Brabant kunnen we dat nu eenmaal beter.
Het enige wat we even moesten doen, was meer dan 1218 mensen verzamelen voor de polonaise. Dat lukte natuurlijk makkelijk: wij hadden er 1315.
“Records zijn er om verbroken te worden”, zeggen ze in Ridderkerk tegen Rijnmond. Om daar sarcastisch aan toe te voegen: “Ze hebben het natuurlijk al een aantal keer geprobeerd al dus dat het na drie jaar dan eindelijk is gelukt.. Dan moeten we toch wel blij voor ze zijn…”
En blij waren we hier in Brabant zeker. Lucille Werner – die met het idee voor de polonaise kwam – ging helemaal uit haar dak.
De politie geniet volop van een privéconcert
De politie werd gisterenavond in Boxtel extra verwend. Een dweilorkest bracht een prachtige ode aan de agenten.
Nagenieten van Kruikenstad in Koor? Kijk deze 11 foto's
Ondanks het af en toe wat gure en regenachtige weer is het maandagavond genieten in Tilburg bij Kruikenstad in Koor. Het meezing-feest is voor het eerst op het Stadsforum in de binnenstad. En daar zingen vele honderden carnavalsvierders uit volle borst mee.
Lees hier meer.
Een kater na carnaval? Ziek melden mag van deze advocaat
Echte carnavallers zullen het vast herkennen: je moet werken, maar het was iets te gezellig in de kroeg en de drank vloeide rijkelijker dan gepland. Voordat je je ogen sluit, hoop je nog dat het wel meevalt. Maar de volgende dag word je toch wakker met een helse kater. Mag je je dan ziekmelden? Arbeidsrechtadvocaat Jean-Louis van Os legt het graag uit.
Carnaval eindigt met regen en wind, sneeuw klopt al op de deur
Pech voor carnavalsvierders deze dinsdag. Het weer is niet om over naar huis te schrijven, laat Floris Lafeber van Weerplaza weten. Maar de echte carnavalsbikkels laten zich daar natuurlijk niet door tegenhouden.
Carnavalsdinsdag: Dit zie en hoor je vandaag in Roeptoetgat
Het is zover, aan al het moois komt een eind, de laatste dag van carnaval is aangebroken. Wij houden je vandaag weer heel de dag op de hoogte van het laatste carnavalsnieuws in Brabant.
Vandaag zie je om 12:00 een registratie van de grote optocht van ’t Kielegat die maandag door de straten van 't Kielegat trok. En zijn we om 14:15 uur live bij de optocht in ’t Krabbegat (Bergen op Zoom).
Ook zijn we vanaf 16:15 uur weer live vanuit het Fijnfisjenie Café, met een speciale laatste stamgast.
Op de Dweilradio hoor je tot 18:00 uur de beste carnavalsmuziek en onze verslaggevers zijn nog één keer onderweg door de provincie voor het slot van carnaval 2026.
Heb jij leuke carnavalsfoto’s of video’s? Deel ze met ons via deze link.