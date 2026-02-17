LIVE | Kijk naar de optocht van Krabbegat • Politie weet jeugd te vinden

12:46

In Someren-Eind wordt volop meegezongen tijdens het Grote Meezingfestijn. Het is het tweede jaar dat gemeenschapshuis De Einder wordt omgetoverd tot karaokebar.

Rob Wijnen van de organisatie wil de jeugd en ouderen in Someren-Eind samenbrengen. Zelf is hij zanger van de band Ameezing, die de nummers feestelijk instart. Op de schermen in de zaal kunnen de feestvierders de tekst zien, maar zij zingen vanzelf al hard mee.

Cor Peeters (82) komt al zijn hele leven carnavallen in Someren-Eind en hij zingt nog altijd uit volle borst mee. “Je raakt er verslaafd aan. De mensen hier zijn zo gezellig”, zegt hij.

Rink (3) is samen met zijn moeder Linda naar het Meezingfestijn gekomen. “Het is zo gezellig dat jong en oud hier door elkaar loopt”, zegt Linda. Ze is samen met de andere vrouwen van de Raad van Elf hard aan het meezingen.

Caroline Swinkels en haar vriendinnen kunnen zelfs op dag vier nog luidkeels meezingen. “Maar soms doen we stiekem een beetje playbacken”, lacht ze.