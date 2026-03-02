Vrouw die tegen boom in Gassel reed, had veel te veel gedronken

De automobiliste die zondagmiddag tegen een boom in Gassel botste, had bijna vijf keer te veel alcohol in haar bloed. De 42-jarige vrouw uit Haps is haar rijbewijs kwijt, laat de politie weten.

De vrouw kwam vanaf de Heihoekseweg en reed de Ten Holtweg op. Ze verloor de controle over de auto en kwam tot stilstand tegen een boom. De bestuurster zat met een kind in haar auto. Beiden bleven ongedeerd.

De vrouw was met de politie meegegaan, omdat ze onder invloed was van alcohol. Bij het bureau kreeg ze een ademanalyse, waaruit bleek dat ze veel te veel gedronken had. De politie heeft haar rijbewijs ingenomen.